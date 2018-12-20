亚投行成员扩至93个继续欢迎新成员

亚洲基础设施投资银行19日在北京宣布其理事会已批准新一批6个意向成员加入，成员总数扩大到93个。此次新增的6个成员包括阿尔及利亚、加纳、利比亚、摩洛哥、塞尔维亚和多哥。
“亚投行成员在三年内从57个增加到93个，几乎涵盖各大洲。这表明我们成员对多边合作的承诺，加强了亚投行在国际金融社会的作用。”亚投行副行长兼秘书长丹尼·亚历山大说，“亚投行在欧洲和非洲的成员不断增加, 也反映了增强区域间互联互通的重要性, 特别是为联通亚洲及更广阔区域新兴市场提供永续发展基础设施。”
据了解，这6个意向成员获批后，还需走完国内法定程序并将首笔资本金缴存银行，才能成为正式成员。这些意向成员的股份将从亚投行尚未分配的预留股份中获得。
2016年1月亚投行成立之前, 有57个成员签署了亚投行协议。2017年, 亚投行宣布批准27个新成员的加入申请。2018年5月和6月, 亚投行又批准了3个成员的申请。亚投行将继续欢迎新的成员加入。
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