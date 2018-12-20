原标题：油价预计12月28日下调

最近国际油价被市场人士称为“闪了腰”。12月19日，华商报记者从多家市场机构了解到，新一轮成品油调价窗口将于12月28日24时开启，如无意外的话，预计届时下调100元/吨。不过最终如何还需等待发改委权威通知。

能源供大于求，国际油价暴跌至16个月新低。截至12月18日收盘，纽约商品交易所2019年1月交货的轻质原油期货价格下跌3.64美元，收于每桶46.24美元，跌幅为7.30%。2019年2月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌3.35美元，收于每桶56.26美元，跌幅为5.62%。

根据“十个工作日”原则，本轮调价窗口为12月28日24时。隆众资讯数据显示，到12月18日收盘，OPEC减产落实前市场信心欠佳，同时俄罗斯及美国原油产量居高不下，加之全球经济前景转淡抑制需求，国际油价再现暴跌。截至12 月 18 日原油综合变化率-1.98%，预计对应下调幅度100元/吨，新一轮成品油调价窗口将于12月28日24时开启。 华商报记者 黄涛

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