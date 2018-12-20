原标题：ofo面临超11亿元押金缺口 戴威的至暗时刻还有多久？

编者按：作为中国“新四大发明”之一的共享单车，其所引领的共享经济曾经给国人生活带来不一样的便利。但是近来ofo所遭遇到的排队退押金现象，提醒着我们，共享经济的创新之路并不是一帆风顺的。

本报记者 刘斯会

ofo正在遭遇雪崩式退押金潮。

在微信朋友圈中，记者发现不断有用户晒出ofo退押金的页面显示图，排队等待的人数已经从600多万位飙升至12月19日下午5时的接近1115万位。

不断飙升的退费用户意味着，小黄车将被打入“冷宫”，ofo投放在全国多地的小黄车将再也不会有用户去使用它，而这对共享单车来说，无疑是最致命的。

从金额上来看，按照99元或199元的押金来计算，ofo的资金缺口已经增长至11亿元至22亿元。如此高的缺口，甚至有声音称，中国消费者协会需要介入监管。

从ofo官方的回复口径来看，《证券日报》记者发现，12月17日，ofo称承诺依序妥善处理好退押金事宜后；紧接着12月19日下午，ofo 创始人戴威发布内部信称，为ofo欠着的每一分钱负责。但并未明确具体还钱时间。

记者发现，在官方平台上，小黄车还在持续为自己造势，17日发布消息称，12月20日，和ofo一起“骑”去2018搜狐时尚盛典，明年1月5日用户通过微博抽奖还有机会获得咖啡机一台。

押金缺口超11亿元

12月17日，有消息称，多位小黄车用户前往位于ofo总部的中关村互联网中心，成百上千的前来退押金的ofo用户在这里排队等待退押金，前来排队的人从公司的5层一直排到1楼门外。

有用户反映称，自己早提交退押金十多天了，才发现还要提交支付宝账号核对，还有用户表示，提交退押金已经两个月多了，押金还是没有到账。更有用户称，ofo小黄车小程序不支持退押金，必须要下载小黄车APP。

12月18日，有现场用户告诉《证券日报》记者，ofo大楼被里三层外三层的排队退费人员和警察包围着，并且还引来了国外媒体采访。

负面消息不断，此前还有网友爆料为了退 ofo 押金，竟然想出了假装外国人给 ofo 写信的方法，并且 ofo 真的很快退回了押金。

在使用ofo小黄车的过程中，主要有两种押金方式，第一种是99元，第二种是199元，在第一次退押金后，其押金就会变成199元。

ofo将退还日期一再向后拖延，从1个工作日到改为3至5个工作日，如今延长到15个工作日，不少网友直呼：押金到底什么时候退还？

排队登记的用户表示，自己18日排号是600多万，现在能不能退是未知数。显然这个数字还在持续增长，截至昨日下午5时左右，ofo的排队已经到了接近1115万位，按照最低每位99元押金计算，ofo的欠款超过11亿元，若按照199元计算，ofo的欠款则高达22亿元。

对于如此高额的押金缺口，ofo 12月17日回应称，“如果有用户到公司现场进行登记，我们将收集到的相关信息按照时间先后顺序并入线上退押金序列中；如果线下登记的用户此前已经发起退款申请，则按此前的队列时间信息为准。”

ofo在声明中强调在ofo用户基数大，存在退押金申请激增的可能。并承诺依序妥善处理好退押金事宜。

戴威最后的坚持

从满城尽是小黄车，到满朋友圈尽是退押金的申请截图，ofo创始人戴威或许并未料到结局会如此之差。

此前媒体多次报道2018年以来，至少有9家公司因合同纠纷将ofo告上法庭，涉及物流运输、房屋租赁、广告费用、拖欠货款等多种事由，部分案件已达成和解，尚有多起仍在审理之中。

彼时戴威用小黄车迎来至暗时刻来形容ofo面临的局面，面对如今这个局面，12月19日，ofo创始人戴威发布内部信称，希望每一位ofo人都能认同并坚定信念：不逃避，勇敢活下去，为ofo欠着的每一分钱负责，为每一个支持过ofo的用户负责。

戴威还表示，由于从去年年底到今年年初没能够对外部环境的变化做出正确的判断，公司今年一整年都背负着巨大的现金流压力。“退还用户押金、支付供应商的欠款、维持公司的运营，1块钱要掰成3块钱花。”

大败局之下，共享单车的命运是否都只能走向被收购的命运。

同行也是竞争对手的摩拜创始人胡玮炜也难逃将摩拜卖给美团王兴。

在用户集体围堵ofo总部索要押金之前，市场上有一封有关《玮炜致戴威的一封信：那些花开》的文章在网络流传。

该文章以摩拜单车创始人、CEO胡玮炜的口吻，复盘了此前摩拜与ofo被投资人撮合并购时的情景，也对摩拜和ofo的共享单车烧钱大战和在管理上的问题作出反思。同时，在文中还讲述了ofo对于滴滴关系处理上的不成熟。

这篇文章在网络上获得比较高的传播度，不过，后来，胡玮炜向媒体否认了该文章的真实性。

在ofo再一次陷入至暗时刻的当下，对于共享出行到底该何去何从，有媒体报道胡玮炜分享了自己的看法：“共享经济在我看来就仅仅是一个开始。未来的出行市场也还有很多很多变化的可能性”。

她表示，摩拜现在在做精细化的运营，把全生命周期这件事情要做得更加完善，让大家看到共享单车这个行业更加积极的这一面。“在过去的7个月，我们几乎没有投入新的单车，但我们的订单量其实是不断上涨的。”

(责编：朱江、仝宗莉)