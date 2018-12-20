两家央企成国有资本投资试点

陕西上市公司中航飞机在12月18日晚公告称，收到控股股东、实际控制人中国航空工业集团有限公司通知，根据国务院国资委出具的《关于开展国有资本投资公司试点的通知》文件，航空工业集团成为国有资本投资公司试点企业之一。当晚，除了中航飞机，中航电子、中航机电以及在港上市的中航国际等航空工业集团下属上市企业也发布了相近公告。
另一央企华润集团在12月17日成立80周年纪念大会上也对外披露，华润集团被确定为国有资本投资公司试点。这意味着，新一轮国有资本投资公司试点名单已经确定，并将陆续公布。国资委主任肖亚庆此前曾透露，国资委初步考虑新增10户左右央企开展国有资本投资、运营公司试点。
地方国有资本投资运营公司试点工作也在加快。近两年，山东、浙江、江苏、山西等省份纷纷成立国有资本投资运营平台或新建、改建国有资本投资运营公司。去年5月，陕西省国资委批复同意陕西能源集团上报的改组为国有资本投资运营公司试点工作实施方案。 华商报记者 李程
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