原标题：小偷偷电动车触电亡 调解后车主赔了5万 合理吗?

核心提示

小偷来偷电动车却触电身亡，电动车主则被小偷家属告上法庭，还索赔20万。最后经过法院调解，小偷家属获赔5万，这引发热议……

主讲律师

河南豫龙律师事务所律师 付建

北京市京师律师事务所合伙人 谌江涛

近日，武汉的刘先生感到很倒霉——小偷来偷东西身亡，自己却被小偷的家属告了还索赔20万。最后，经过法院调解，小偷的家属获赔5万元。

据刘先生描述，他居住的小区是个老小区，电动车乱停乱放的现象特别严重，住户为了方便都将电动车随意地停放在别人单元或者自己单元门口。案发前一天，刘先生和往常一样将电动车停在单元楼门口，因为电动车没有电了，所以刘先生把家中的插座拉下来给电动车充上了电。

结果第二天早上刘先生准备骑电动车去上班的时候，却发现在自己电动车旁倒着一名男子。随后110和120都赶到了，发现男子已经死亡，110民警调取了监控，发现这名男子是一个小偷，他本来是打算偷走刘先生电动车的，但是由于当天晚上下雨，且电瓶接触插座上的电源，小偷因电瓶漏电被电死。

死者家属要求刘先生赔偿20万元，最后经过法院调解，小偷的家属获赔5万元。网友对此议论纷纷。有人认为虽然偷窃行为可恨，但是罪不至死，肯定是要赔偿的。而且电动车漏电很大程度上是因为刘先生私拉电线。但也有网友表示是偷电动车的时候才被电死的，这件事应该是小偷自己的责任。 据《北京青年报》

>>律师观点

电动车主不应该承担责任

河南豫龙律师事务所律师付建认为，电动车主不应该承担责任。他说，小偷的死亡对于电动车车主和小偷本人来说都是意外事件，小偷的死亡与车主没有任何关系，车主也不需要承担任何责任，因为车主没有任何侵权行为发生。无论从事实还是从法律规定来看，车主都不应当承担责任，法院也没有判决车主承担责任。但是如果经法院调解，车主自愿给予小偷家属一定的补偿，也不违法。

假如碰到电动车的是小朋友……

北京市京师律师事务所合伙人谌江涛律师介绍，判决代表的是法院的意见，调解则代表原被告双方的一致意见，如果被告或者原告不同意调解，法院就出不了调解书。

谌江涛认为，如果原被告双方不同意调解，法院判赔的几率还是比较大，因为小偷的死和电动车充电时漏电有因果关系。侵权责任有四个构成要素，第一是要有过错，第二要有侵权行为，第三要有损害后果，第四侵权行为与损害后果之间有因果关系。本案中，充电人没有保障充电车子的充电安全，本身有一定过错。假如本案中碰到电动车的不是小偷，而是小朋友，相信案件就不会有太大的争议。充电人的过错在于将一个有安全隐患的东西留在了公共场所里。“并不能因为小偷的行为，就剥夺他的其他合法权益。”谌江涛说。

>>法官看法

调解不同于判决

调解赔偿5万没有问题

河南鲁山的王法官认为，法律维护的是公民的合法权益，小偷偷电动车导致死亡是其在从事违法行为的过程中导致的，这不受法律保护。

王法官表示，法院调解与判决不同，调解案件当事人可以放弃或自由处分自己享有的权利。举例来说，如果张三欠李四10万元，李四起诉张三，经法院调解，李四说张三只需要还他1万就可以了，其他9万不要了，这在法律中是有效的。再比如，如果张三本身不欠李四的钱，但是李四起诉张三欠他的钱，张三因为不想和李四有纠缠，为避免以后再有其他纠纷，经法院调解，同意给李四1万元，李四也同意，这种情况法院也是可以出具调解书的。说到底，这是张三对自己财产的自由支配。本案中，车主不管出于同情或出于补偿情绪愿意给予小偷家属一定的补偿，是其自身对诉讼权利的支配。调解是经法院居中做调解工作的，不存在强制一方放弃权利的情形。但经法院调解出具调解书就具有了强制执行效力，对于生效文书，当事一方不履行调解书中达成的协议，另一方可以申请法院强制执行。

“本案中，车主如果不同意调解，那可以等法院开庭做出判决。”王法官介绍，从上述角度看，法院在本案中出具调解书是没有问题的，如果是法院判决车主需赔偿小偷家属5万元，那就另当别论了。 华商报记者 陈有谋

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