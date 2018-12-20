原标题：养老金15连涨值得期待!多地上调窗口将开启

中新经纬客户端12月20日电 (张义华)临近年底，对于2019年城乡居民养老金待遇提升，不少地方已率先作出安排，一大波红包正在路上。

中新经纬客户端从各地人社部门获悉，近期，广西、山西、青海、吉林等地密集发文，稳步提升基本养老保险待遇，有些已明确基础养老金上调金额，并将于2019年1月1日起执行。

社保卡。中新经纬资料图

多地上调窗口将开启

由于各地情况不同，发布文件的细则也各有侧重。比如，山西提出，城乡居民基本养老保险的个人缴费档次从原来的每人每年100元到2000元12个档次，调整为200元至5000元10个档次。个人缴费政府补贴标准从30元至80元，调整为35元至300元。

广西鼓励“多缴多得、长缴多得”，对累计缴费年限超过15年的参保人员加发年限基础养老金，满15年后每多缴1年，在领取城乡居民基本养老保险待遇时，每月增发缴费年限基础养老金2元，随本人月养老待遇发放。另外，从明年起，将城乡居民基本养老保险丧葬补助金最低标准提高至人均不低于600元，由自治区全额给予补助。

青海对65周岁及以上的参保人员，每人每月再增加5元的基础养老金。对未标注脱贫的建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员，2019年、2020年可继续实施每年100元的最低缴费档次标准，并由政府全额代缴。

吉林对65周岁及以上参保城乡老年居民分年龄段加发基础养老金。对65周岁至69周岁参保城乡居民基础养老金每月加发2元；对70周岁至79周岁参保城乡居民基础养老金每月加发5元；对80周岁及以上参保城乡居民基础养老金每月加发10元。

养老金15连涨值得期待

今年3月，人社部、财政部联合下发《关于2018年调整退休人员基本养老金的通知》，明确从2018年1月1日起，为2017年底前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位退休人员提高基本养老金水平，总体调整水平为2017年退休人员月人均基本养老金的5%左右。

从2005年起，我国城镇职工退休人员养老金已经实现14连涨。在过去的三年，涨幅分别为6.5%、5.5%和5%。多位权威专家在接受媒体采访时表示，2019年养老金大概率迎来“15连涨”，涨幅应该在5%左右。

中国社科院世界社保研究中心执行研究员张盈华认为，经过14连涨，平均养老金绝对额已经明显提高，考虑到物价指数和工资上调情况，2019年如果维持上调绝对额的话，上调比例可能不会高于2018年。

每位参加养老保险的退休人员，都能领取基本养老金，但数额不同，这与哪些因素有关？

出现差异主要有以下原因：一是工龄不同。一般来说，工龄越长，累计缴费年限就越长，养老金就越多。二是工资不同。工资越高，缴费基数就越高，养老金就越多。三是退休年龄不同。退休年龄越晚，缴纳的养老费用越多，养老金就越多。四是各地社会平均工资不同。当地经济越发达，在职职工平均工资就越高，依次计发的养老金就越多。

中新经纬资料图

养老金四千亿入市

值得一提的是，养老金能够保值增值对于提高居民养老待遇来说，也是重要的长期利好。

当前我国养老基金的来源主要包括居民基本养老保险金、社会保障基金和企业年金三大方面。除通过投资盘活养老金外，划拨国有资本充实社保基金是另一大“开源”举措。入市资金主要来自地方基本养老保险结余，而国有资本划拨主要流向社会保障基金。

关于国资划转社保基金试点的进展如何？今年10月15日，国资委副秘书长、新闻发言人彭华岗称，目前三户划转社保基金试点企业已经划转了国有资本200多亿元，三户试点的产权变更登记现在已经完成，国资委正在会同社保基金理事会修改公司的章程，办理工商变更登记。同时，国资委还在着手研究第二批划转企业名单，将更多符合条件的中央企业列入划转范围，加大划转力度，尽快推动划转工作。

针对养老金入市情况，10月31日，人社部新闻发言人卢爱红表示，截至9月底，北京、山西等15个省(区、市)政府与社保基金理事会签署委托投资合同，合同总金额7150亿元，其中4166.5亿元资金已经到账并开始投资。

东北证券分析认为，养老金的大规模入市对于A股是一针强心剂，以长线价值投资为主的“保命钱”选择此时入市表明了对当前市场和个股估值的认可，另外对于市场的信心也是极大的提振。养老金跟资本市场的结合，给资本市场带来长期稳定的增量资金来源，资本市场也给养老金带来一个长期的保值增值。(中新经纬APP)

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