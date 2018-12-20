原标题：国家能源局：多措并举破解能源技术创新难题

□记者 王璐 北京报道

12月19日，在2018能源年会暨第四届中国能源发展与创新论坛上，国家能源局科技装备司司长王思强表示，当前，我国能源领域已形成具有较强国际竞争力的完整产业链，但与世界能源科技强国相比、与引领能源革命的要求相比，我国能源技术创新还有较大的差距，需要多措并举，破解能源技术创新面临的问题。

据介绍，下一步，国家能源局将继续推进四个方面的工作，确保能源产业朝着清洁低碳、安全高效的方向迈进：一是推广应用先进成熟技术。二是打造创新平台培育前沿技术开发能力。三是依托示范工程促进先进技术产业化。四是加强能源技术装备国际交流合作。

在水电水利规划设计总院副院长易跃春看来，随着钠硫电池、液流电池和锂离子电池储能等电化学储能技术发展，其发展潜力巨大，应用前景广阔，有望率先进入商业化发展阶段。未来，随着储能成本的不断下降，储能商业化进程的加快发展，储能将应用于更广泛的领域，将改变我国传统的供能用能模式。

中广核新能源控股有限公司储能所副所长荆汝林认为，发展多能互补，清洁供暖是今后发展的一大方向。要从构建国家清洁低碳、安全高效能源体系的高度出发，突破板块分割的限制，聚焦促进互补融合的规模储能、高效催化、低碳制氢等核心关键技术布局攻关与示范。

中电建西北勘测设计院博士后牛东圣表示，根据相关规划，到2021年，北方地区清洁取暖率将达到70%，替代散煤1.5亿吨，清洁燃煤集中供暖、天然气供暖、生物质能清洁供暖、电供暖取暖、地热供暖、太阳能供暖分别达到110、40、21、15、10、0.5亿平方米。目前各地政策不一，补贴和奖励激励的力度有待提高，需要建立健全清洁能源价格体系，加快市场化改革，加大政策支持力度，提高企业积极性，增强能源利用管理，为后续发展积累经验。

(责编：杨曦、仝宗莉)