原标题：应届毕业生平均期望薪资超八千 社会应宽容

在动态的人才市场中，只有劳资双方都能充分表达需求，才能得到反映真实市场供需关系的薪酬水平。

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最近，某家互联网求职平台发布《第十六届中国大学生最佳雇主调研综合报告》，提出“2019年应届毕业生求职平均期望薪资为8431元”。这个“吸睛”的数据，瞬间让舆论沸腾了起来。从求职者到在校生，从工薪阶层到企业主，从媒体到学界，都在讨论这个数据的合理性，以及大学毕业生到底“值什么价”的问题。

没等热度消退，另一则消息更是“火上浇油”。上海一位博主吐槽，自己公司的HR面试了一个来应聘前台的求职者，应聘的小姑娘表示自己的薪资要求也不高，HR刚想松口气，小姑娘非常淡定地抛出了一句：2万元！还表示，自己是名牌大学毕业的，2万元并不高。尽管这则消息只是网络爆料，具体细节也模糊不清，但在转发扩散以后，很快上了“热搜”。

其实，舆论场上不乏认为今天的大学生“眼高手低”“要求过高”的声音。这些声音，一部分来自没有拿到如此高薪的工薪阶层，也有一部分来自认为大学生“不值这个价”的企业主。在这种舆论氛围中，“大学生应聘前台要价2万元”的消息，完美迎合了许多网民对“狂妄大学生”的想象，因此轻轻松松成了“网络爆款”，也进一步加深了公众的成见。

面对“应聘前台要价2万元”这样的“奇葩新闻”，对不知是谁的当事大学生加以谴责，顺便对应届大学生的平均期望薪资批判一番，似乎再正确不过了。然而，本应最受关注的当事群体，却在舆论场上集体失声了——这个群体就是在求职季中四处奔忙的应届大学毕业生。很少有人愿意倾听：是什么原因让一些大学生提出如此高的期望薪资？他们又如何证明自己的能力配得上这样的酬劳？

其实，人们之所以对应届生平均期望薪资感到不满，无非是因为两个原因——其一，是他们提出的平均期望薪资，确实远高于过去几年应届毕业生的实得平均薪资，难免给人造成一种“眼高于顶”的印象；其二，则是他们提出的平均期望薪资，比许多“职场前辈”还高，很容易让人感到不平衡。但是，人才市场是开放的市场，而不是一方说了算的。人才与用人单位理应平等议价、双向选择，而不是由用人单位单方面定下价码，予取予求。每个人都有提出符合自身期望薪资的权利，至于这个期望薪资是否能够得到满足，又是否与其水准相称，市场自然会给出合理的答案。

在动态的人才市场中，只有劳资双方都能充分表达需求，才能得到反映真实市场供需关系的薪酬水平。如果在议价开始之前，就要求大学生自我压抑，降低期望薪资水平，会在人才市场上造成有利于用人单位的不平衡局面，最终压低整体薪资水平。

大学生或许确实不谙世事。他们不了解就业市场一贯的行情，对自己的水准也很可能有所高估。但是，作为即将承担起社会责任的社会新成员，他们有资格凭借自己的判断提出薪酬要求。他们的期待薪酬或许会比实际薪酬要高，但正如古语所云——“取法乎上，仅得乎中”，只有允许求职者大胆提出自己的要求，社会的整体薪酬才有可能向合理水平靠拢。现实的社会和市场，终将磨去年轻人身上不切实际的棱角，让他们走向成熟。而在此之前，要求初出茅庐的他们自折羽翼，放下自己的矜持和骄傲，完全没有必要。

杨鑫宇

(责编：杨曦、赵爽)