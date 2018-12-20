世界首个500千伏交联聚乙烯海缆安家东海

12月19日，经过连续5个多小时的登陆施工，世界首个500千伏交联聚乙烯海缆铺设工程的最后一条输电海缆（共3条），在跨越17公里的海域后连接上位于浙江省舟山市金塘大鹏岛的终端站，世界首个500千伏交联聚乙烯海缆铺设工程顺利安家东海，投运后将为群岛新区的发展提供更为强大稳定的能源保障。

姚 峰摄（人民视觉）

《 人民日报 》（ 2018年12月20日 04 版）

(责编：赵爽、仝宗莉)