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黑龙江佳木斯市委书记 徐建国
以“钢牙啃硬骨头”的精神破解营商环境中的“顽疾”，言而有信，改革有力，用权有矩，相处有度，不遗余力地引商、亲商、安商、富商。
在区域竞争日趋激烈的今天，营商环境也是竞争力。一个拥有较好发展环境的地方，不仅能够充分激发现有生产经营主体的活力，还会吸引更多优质的资金和项目流入，促进经济高质量发展；反之，则会形成恶性循环。
与沿海地区相比，东北在营商环境上仍存较大的差距，更应持续解放思想，以“钢牙啃硬骨头”的精神破解营商环境中的“顽疾”，为企业提供周到服务，不遗余力地引商、亲商、安商、富商，不断提升地区发展的吸引力、集聚力、竞争力和生产力。对此，应该重点在四个方面下功夫：
言而有信，着力在推动政策落地见效上下功夫。对政府正式作出的承诺、出台的优惠政策，都要一如既往地兑现，不折不扣地落实，坚决杜绝失信行为和“新官不理旧账”，切实做到诚信招商、待商、留商。
改革有力，着力在破除体制机制弊端上下功夫。敢于刀刃向内、自我加压，打破各种利益藩篱，促进服务型政府建设，推动“放管服”改革向纵深发展，让群众和企业办事“只进一个门、只对一个窗、最多跑一次、最好不用跑”，提升群众和企业的获得感。
用权有矩，着力在推动依法行政上下功夫。全面推进法治建设，要进一步增强党员干部市场经济意识和依法行政观念，通过政府职能的深刻转变、权力运行方式的深刻变革，推动各部门依法履职，规范用权，使政府公信力、执行力持续提升。
相处有度，着力在构建“亲”“清”新型政商关系上下功夫。“亲”“清”政商关系，是一个地方营商环境的重要标志。近年来各地营商环境有所改善，但各种隐性壁垒和“潜规则”依然存在，要聚焦窗口服务抓整治，加强政企互动抓整治，努力营造更加公平、法治、便利的营商环境。
本报记者 方 圆整理 马国英绘图
《 人民日报 》（ 2018年12月20日 11 版）
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