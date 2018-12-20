让守信者受益 失信者受制

本报广州12月19日电 （记者罗艾桦、吴皓星）前不久，广州白云机场综合保税区南区（二期）查验平台及配套设施项目施工监理在交易中心完成招标工作。A公司的商务、服务、价格得分合计73.06分，B公司为70.82分。但A公司的诚信综合评价得分为57分，B公司较A公司高出9.4分。最终，B公司凭借信用优势，成功中标。
类似这样守信受益、失信受制的案例，在广州公共资源交易领域已屡见不鲜。在广州地铁、白云机场扩建等2.3万余宗房建市政项目招投标中，一大批信用良好的承包商脱颖而出。
这得益于广州公共资源交易中心建立的公共资源交易信用指数体系。据了解，该体系已逐步覆盖水务、交通等建设工程交易和政府采购领域，被评价主体已延伸至施工企业、招标人（采购人）等各类交易主体。评价的指标包括社会信用、履约信用等方面，真实全面反映企业的信用状况。
在该中心交易的项目中，信用排名靠前的企业中标率正逐年提升。如今，进入广州公共资源交易中心交易的企业，已从2013年的1万余家增至5万余家，年交易额接近8000亿元。
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