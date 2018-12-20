中船重工原党组副书记、总经理孙波因严重违纪违法被“双开”

本报北京12月19日电 （记者姜洁）日前，经中共中央批准，中央纪委国家监委对中国船舶重工集团有限公司原党组副书记、总经理孙波严重违纪违法问题进行了立案审查调查。
经查，孙波违反政治纪律和政治规矩，背离党中央的要求，弄虚作假，损害国有企业利益；在接受巡视期间，隐瞒实情，欺骗组织；理想信念动摇，长期搞封建迷信活动。违反中央八项规定精神，接受可能影响公正执行公务的宴请。违反组织纪律，接受组织谈话时，不如实向组织说明问题，利用职务便利，为其家属违规调动工作。违反廉洁纪律，违规为亲友经营活动谋取利益。滥用职权致使国家利益遭受特别重大损失，涉嫌国有公司人员滥用职权罪；利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪。
孙波身为党的高级领导干部、国有企业负责人，擅权妄为，对党不忠诚不老实，搞权钱交易，收受贿赂，且在党的十八大后不收敛、不收手，严重违反党的纪律，构成职务违法并涉嫌犯罪，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予孙波开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。
《 人民日报 》（ 2018年12月20日 11 版）
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