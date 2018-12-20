华润被确定为国有资本投资公司试点

本报电 （记者曹树林）12月17日，华润集团在深圳举行华润成立80周年纪念大会。国务院国资委副主任沈莹透露，华润集团刚刚被确定为国有资本投资公司试点。
当日，来自国务院国资委、广东省政府以及粤港澳大湾区9座城市的政府领导，华润股东、客户、合作伙伴、媒体等，以及员工代表参加了活动。
沈莹说，华润集团刚刚被确定为国有资本投资公司试点，希望华润以此为契机，积极调整组织架构，优化运营模式，完善经营机制，创新商业模式和业态，持之以恒将改革不断引向深入，更好地释放高质量发展的动力和活力，立足香港，放眼世界，在开放合作中提升资源配置效率和国际化经营水平。
广东省委常委、常务副省长林少春对华润过去40年对广东经济社会发展所给予的支持表示由衷感谢。他表示，广东已经成为华润核心资产的所在地，有力促进了广东现代产业体系的建设。未来，广东愿意与华润集团一起，共同把握和书写好粤港澳大湾区这篇“大文章”，推动基础设施互联互通，深化战略合作，携手打造一批产业转型升级的重大平台和重大项目。
华润集团董事长傅育宁说：“今天我们纪念华润80年，更是礼赞和致敬伟大的改革开放，深刻把握其时代价值，以将改革进行到底的勇气和智慧推进华润转型创新和质量发展，在新时代将华润建设成具有全球竞争力的世界一流企业。”
同日，中国华润大厦正式启用。大厦形如春笋，又被称为春笋大厦，寓意着沐浴改革开放春风的华润蓬勃向上、开拓进取。有关负责人表示，中国华润大厦未来将成为粤港澳大湾区优秀企业的汇集地。
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
今晚24时国内油价将下调 今年13涨11跌1搁浅 人民网北京12月14日电 （朱江）记者从多家社会监测机构获悉，国内成品油调价窗口将于今晚24点打开，汽柴油限价已成定数。据卓创测算，12月13日收盘国内第10个工作日参考原油变化率为-2.90%，对应汽油下调125元/吨，柴油下调120元/…【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】