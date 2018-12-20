华润被确定为国有资本投资公司试点

本报电 （记者曹树林）12月17日，华润集团在深圳举行华润成立80周年纪念大会。国务院国资委副主任沈莹透露，华润集团刚刚被确定为国有资本投资公司试点。

当日，来自国务院国资委、广东省政府以及粤港澳大湾区9座城市的政府领导，华润股东、客户、合作伙伴、媒体等，以及员工代表参加了活动。

沈莹说，华润集团刚刚被确定为国有资本投资公司试点，希望华润以此为契机，积极调整组织架构，优化运营模式，完善经营机制，创新商业模式和业态，持之以恒将改革不断引向深入，更好地释放高质量发展的动力和活力，立足香港，放眼世界，在开放合作中提升资源配置效率和国际化经营水平。

广东省委常委、常务副省长林少春对华润过去40年对广东经济社会发展所给予的支持表示由衷感谢。他表示，广东已经成为华润核心资产的所在地，有力促进了广东现代产业体系的建设。未来，广东愿意与华润集团一起，共同把握和书写好粤港澳大湾区这篇“大文章”，推动基础设施互联互通，深化战略合作，携手打造一批产业转型升级的重大平台和重大项目。

华润集团董事长傅育宁说：“今天我们纪念华润80年，更是礼赞和致敬伟大的改革开放，深刻把握其时代价值，以将改革进行到底的勇气和智慧推进华润转型创新和质量发展，在新时代将华润建设成具有全球竞争力的世界一流企业。”

同日，中国华润大厦正式启用。大厦形如春笋，又被称为春笋大厦，寓意着沐浴改革开放春风的华润蓬勃向上、开拓进取。有关负责人表示，中国华润大厦未来将成为粤港澳大湾区优秀企业的汇集地。

《 人民日报 》（ 2018年12月20日 20 版）

(责编：赵爽、仝宗莉)