深耕实体经济 推动绿色发展

三年多来，无锡提出“产业强市”战略，咬定实体经济发展不放松。

“我们走的路是一条戒虚求实、治本致远之路。”江苏省委常委、无锡市委书记李小敏介绍，三年多来，无锡在经济运行压力依然较大的背景下始终坚守实业，走智能化、绿色化、服务化、高端化产业强市之路，实现经济增长曲线的“逆袭”。去年，无锡GDP超过万亿元，人均GDP位居全国城市前列。

实体企业实现转型升级

“做实业不吃亏。”这是无锡新宏泰电器科技股份有限公司创始人赵汉新的心得。

1984年10月，无锡县堰桥微型电机厂正式成立，赵汉新出任厂长。34年来，原来的电机厂已改制成如今的上市公司——无锡新宏泰电器科技股份有限公司。赵汉新认定产业发展方向，企业资本从12万元增长到9.48亿元，公司已成为团状模塑料的龙头企业。

老企业通过技术改造，焕发新的生机。“百年企业”无锡一棉加大智能化改造力度，万锭用工人数降至20人以下，为行业平均水平的1/4；双良节能从溴冷机制造公司转型为系统集成商、投资运营商、能源服务商，服务型业务占比已近2/5。

新兴产业布局也悄然成形。无锡滨湖区有条滴翠路，附近有一批特色企业，有的为神舟飞船提供开关，有的为大飞机提供综合监视系统，在他们不远处，则是连续四次登顶世界最快超级计算机的“神威·太湖之光”。

截至目前，中国企业500强企业中，无锡有13家企业入围；中国制造业500强中无锡占25家；中国民营企业500强无锡有20家。

产业强市推动高质量发展

2007年，太湖蓝藻危机，让无锡生态“亮红灯”、经济“踩刹车”，GDP增速连年下滑，规上工业增加值增速连续6年在省内垫底，而企业也出现“脱实向虚挣快钱”的苗头。

2015年8月，无锡明确提出“产业强市”战略，确定了构建以战略性新兴产业为先导，先进制造业为主体，现代服务业为支撑的现代产业发展体系，深耕实体经济迈向产业新高地。通过百亿级产业资金的注入、百亿级降本减负的扶持，让众多企业转型升级。

2018年12月，国际电信联盟物联网和智慧城市研究组在无锡召开全体会议，这是该研究组首次选择在中国召开全体会议。无锡市代市长黄钦说，他们选择无锡，也是因为无锡已经成为全球物联网领域标准的重要策源地——全市物联网专利申请量超过万件，牵头或参与制定国际标准11项、国家标准49项，以及举办世界物联网博览会，在世界物联网发展史上烙下了“太湖印记”。2017年，全市物联网及相关产业营业收入达2437亿元，位居全国同类城市前列。

目前，无锡已确立物联网、集成电路、高端纺织服装等16个先进制造业集群，重点打造3个规模超千亿元、9个规模超500亿元的产业集群。今年前三个季度，无锡GDP和规上工业增加值分别增长7.4%和9.5%，由三年前在全省垫底，跃居为全省一二位，其他指标的增速也普遍高于全省平均水平，加快推动无锡由“制造大市”向“智造强市”转变。

绿色经济成发展底色

“绿色应该成为无锡产业发展不变的底色。”李小敏说。

离太湖边不远，一家老厂房早已“变身”电影梦工厂。太湖蓝藻事件暴发后，当时无锡最大的轧钢厂——雪浪初轧厂被整体搬迁。如何让这座一度影响苏南经济发展的老厂房焕发新活力？无锡市在原址上把老厂房改造成一座影视基地：民国摄影棚、时尚街区、3D拍摄制作中心等，将电影元素融进老厂房，别有一番风味。2017年，园区共承接影视剧拍摄制作达200多部，产值近50亿元，这已经远远超过了当初轧钢厂最红火时的效益，成为产业规模位列全国第五的“影都”。

近3年来，无锡市累计化解近400万吨钢铁、淘汰800多万吨水泥、22万多吨化纤，以及大量印染、造纸、皮革等产能；去年以来关闭化工企业349家；今年以来已主动关停“散乱污”企业1838家、整治868家，有力倒逼企业转型升级。如今的无锡，传统产业与新兴产业协同发展，正在构建着未来产业绿色发展格局。

“这些成绩和变化，是在经济下行压力下取得的，是在加快产业结构调整的情况下取得的，是在加大环保力度的情况下取得的，是在着力化解金融风险的情况下取得的。”李小敏介绍，近两年，无锡压减钢铁产能和关停化工企业的数量均为江苏全省最多；上半年不良贷款率已下降到1.07%，由2013年全省最高降到全省第二低。

《 人民日报 》（ 2018年12月20日 17 版）

(责编：赵爽、仝宗莉)