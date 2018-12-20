乘地铁丢20万元人造耳蜗家属盼好心人归还

原标题：乘地铁丢20万元人造耳蜗 家属盼好心人归还
李明此前佩戴的人造耳蜗
昨日早晨，26岁的小伙李明（化名）在北京乘坐地铁时不小心丢失了一个人造耳蜗。这个人造耳蜗外形如一个黑色耳机，价值大概20万元。民警及地铁工作人员得知消息后迅速开展工作，努力寻找李明丢失的人造耳蜗，但并未发现有用线索。截至发稿前，李明的人造耳蜗尚未找到。李明及其姐姐称，若有好心人捡到它，希望能够尽快归还。
小伙发帖求助寻找丢失的人造耳蜗
“我的人造耳蜗丢失了，还有希望能找回来吗？希望好心人看到能帮我传播一下，如有捡到请联系我。”26岁的小伙李明在网络发帖称。
12月19日下午，北京青年报记者联系到李明的姐姐李女士。李女士称，李明来自河北张家口，近日在北京出差。19日早晨五点半，李明从芳园里北区出门，乘坐地铁经14号线到达金台路站换乘6号线，随后在朝阳门站换乘2号线前往北京站。到站后，李明发现他的人造耳蜗丢失。据李女士介绍，丢失的人造耳蜗外形看起来像一只黑色的耳机，通过一根导线和一个圆圈与头部内的植入物相连接。
“丢失的属于一个接收器，是订制的，其他人拿到也没用。因为这个人造耳蜗是通过脑部植入的，接收器跟脑子里的植入物相配套，如果没找到，我弟弟可能需要再做一次手术，把脑袋里面的植入物再拿出来。”李女士说，“不算手术费的话，这个耳蜗价值20万元。如果再把脑袋里的植入物拿出来，我们所需要付出的代价就不是20万元可以衡量的了。”
警方：目前在进一步寻找中
目前，李明已返回家中。李女士从昨天早上8点开始一直在地铁站沿线寻找人造耳蜗。
昨天李女士已向警方报警，她称在报案后，有民警陪她一起寻找。北青报记者了解到，酒仙桥派出所昨日上午接到一男子丢失人造耳蜗的报警。民警经过多方走访，仍未发现有用线索，目前还在进一步寻找中。
截至发稿前，李明的人造耳蜗尚未找到。“如果有捡到的，请联系我。我不知道该怎么感谢，我一定尽我所能感谢！”李明表示。
地铁：沿途车站工作人员已去寻找
北京地铁负责人向北青报记者介绍，李明经过的沿途各站，工作人员均去车站特意查看了，但未发现人造耳蜗。“我们在得知遗失人造耳蜗的情况后，联系了相关线路的调度中心，通过手台联系了途经车站的工作人员，目前还未找到遗失物品。”据京港地铁负责人介绍，地铁14号线工作人员也正在全力寻找人造耳蜗。
文/本报记者 刘珜 张香梅 实习生 张夕
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