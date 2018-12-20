原标题：广渠路快速公交拟2020年投用 正新建改建5处立体公交场站

原标题：广渠路快速公交拟2020年投用

正新建改建5处立体公交场站 未来尽量向社会车辆开放

昨日，市公交集团相关负责人做客“治堵大家谈”节目时透露，城市副中心的公交体系建设重点为“一线三站”，其中“一线”为广渠路快速公交系统，该快速公交系统拟2020年投入使用，届时，高峰期单向通行能力可达每小时6000人到8000人。

正新建改建5处立体公交场站

据介绍，目前本市16区范围内共有公交场站665处，总用地面积540.5公顷，主要集中在城六区。为了挖掘更多停车空间，市公交集团正积极探索立体停车楼建设，以提高土地利用率，实现停车空间最大化。

市公交集团相关负责人透露，北京目前正在新建或改建的立体停车场站共有5处，包括马官营、康家沟、郭公庄、东小营、二通厂等。

其中，在建的郭公庄公交立体停车楼项目是本市首座具有P+R功能的公交立体停车设施，地上四层、地下两层，建成后能解决355辆公交车驻车，同时提供411辆P+R小汽车停车位，将成为北京西南部地区重要的公交节点，并为周边地区提供更好的公共交通出行服务。

此外，目前正在首钢二通厂建设国内首个机械式公交立体停车楼示范工程。该停车楼可根据次日行车计划，实现一键式智能存取车，保证场站高效运营。提高了车辆周转效率，减少司机上下楼取车时间，为司机预留更多的发车准备时间，确保整个场站线路的正常运营等。该停车楼预计明年上半年投入运营。

广渠路快速公交系统拟2020年上岗

北京晨报记者了解到，在城市副中心公交体系建设方面，目前的建设重点是“一线三站”。其中，“一线”即广渠路快速公交系统工程，该项目是连接中心城区与副中心的快速公交走廊，目前已开工建设，计划2020年投入使用。

广渠路快速公交系统工程全长26公里，共设16对站台，其中9站具备地铁换乘条件，沿线集公交专用道、高架快速路、地下隧道等交通设施于一体，可有效缩短乘客通行时间，大幅度提高副中心与中心城区之间的通行效率。

数据显示，高峰期广渠路快速公交系统具备每小时单向6000到8000人的通行能力。广渠路快速公交系统对于改善系统沿线四环到六环段公共交通不完善的现状也具有重大意义。

未来公交场站将尽量向社会车辆开放

至于北京城市副中心公交建设中的“三站”是指土桥、东小营及郝家府三个公交场站。其中，土桥中心站项目是城市副中心及通州地区第一个纯电动公交场站，配有64个充电桩，日充电能力达到210辆。该项目的建设将有效解决通州地区公交的停车需求，满足公交车辆运营、管理、停放和保养功能。目前该站已经基本建成。

东小营公交中心站作为广渠路快速公交系统工程的首站，目前已经开工建设，建设内容主要包括公交立体停车楼、乘客配套服务设施以及社会车辆驻车设施等。中心站建成后，可停放18米公交车138辆、12米公交车36辆、微循环车25辆、小汽车551辆。

北京城市副中心“三站”中的另外一“站”是郝家府公交场站，目前正在进行前期准备工作，该站将主要解决集中办公区的交通接驳及微循环等。

市公交集团相关负责人表示，未来公交场站布局上，要从城里到城外；形式上，向立体转变；内容上，传统向现代转变。不仅是对公交的调度指挥，同时也尽可能向社会开放，缓解周边居民停车难问题，也可向社会提供就餐、购物等服务。

北京晨报记者 曹晶瑞

(责编：赵爽、仝宗莉)