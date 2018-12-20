我国海关打击“洋垃圾”走私 查证涉案货物超9万吨

人民网北京12月20日电 （朱江）据海关总署网站消息，中国海关开展“蓝天2018”第五轮打击走私集中收网行动。中国海关总署党委书记、署长倪岳峰表示，截至昨日，全国海关缉私部门一举打掉涉嫌走私犯罪团伙38个，抓获犯罪嫌疑人129 名，查证废塑料、废矿渣、出口硅铁合金等涉案货物9.16万吨，获取了大批走私证据，查扣、冻结了大量非法资金。

图为：倪岳峰宣布“蓝天2018”第五轮打击走私集中收网行动开始。（来源：海关总署网站）

中国海关介绍，凌晨6时，随着中国海关总署党委书记、署长倪岳峰一声令下，在海关总署统一指挥下，广东分署，天津、大连、上海、南京、宁波、青岛、长沙、广州、深圳、汕头、黄埔、南宁、昆明等13个直属海关，出动警力857名，分成行动小组171个，在天津等11个省（区、市）同步开展集中收网行动。

此次集中行动是海关总署针对“洋垃圾”等危害生态安全的各类走私行为开展的新一轮收网行动，对重点涉案人员实施抓捕，对涉案公司场所开展搜查，对涉嫌走私入境的“洋垃圾”等危害国家生态安全的走私行为进行查缉。

全国海关持续开展专项行动，加强打击固体废物走私“大地女神”国际联合执法，强化情报交换、开展源头治理、实施精准打击，并以检验检疫队伍职责划入为契机，充分释放机构改革红利，加强对固体废物装船前检验，严格实施入境查验，编织起一张打击“洋垃圾”走私的天罗地网。今年以来，全国海关已经针对“洋垃圾”走私开展了5轮次高密度、集群式、全链条集中打击，全力封堵拦截“洋垃圾”走私入境，共刑事立案479起，抓获犯罪嫌疑人718名，打掉走私犯罪团伙202个，查证走私废塑料、废矿渣、废五金等涉案固体废物共155万余吨。通过持续、滚动地高压严打，“洋垃圾”走私势头已得到有效遏制。

下一步，全国海关将继续贯彻落实党中央、国务院的决策部署，加大与公安、生态环境、市场监管等执法部门的合作力度，深化国际执法合作，严厉打击“洋垃圾”等危害国家生态安全的走私违法犯罪行为，坚决把禁止“洋垃圾”入境这一生态文明建设的标志性举措落实到位，切实履行国门卫士职责，全力保障国家生态环境安全和人民群众身体健康，为建设美丽中国做出应有的贡献。

(责编：朱江、仝宗莉)