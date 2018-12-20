商务部：中美确有计划在明年1月举行会谈

人民网北京12月20日电 今日，商务部召开新闻发布会，当记者在会上问到“中美双方计划是否将在明年1月份举行会谈”时，商务部新闻发言人高峰在会上表示，确实有计划，中美元首会晤以来，双方工作团队保持了十分密切的沟通，已经就磋商的议题和安排进行了详细讨论。

高峰指出，中美双方将根据磋商进展需要，随时安排包括会面、通话在内的磋商活动，推动落实元首会晤共识。

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