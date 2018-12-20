商务部：中方降低自美进口汽车关税是落实双方已达成共识的举措之一

人民网北京12月20日电 （朱江）今日下午，商务部召开例行新闻发布会。

有记者提到，国务院关税税则委员会决定从2019年1月1日起至2019年3月31日，对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税3个月，涉及211个税目。美国贸易代表办公室也正式将针对中国2000亿美元商品加征关税从10%提高到25%的时间结点推迟到2019年3月2日零时，请问这对正在进行的中美经贸磋商有何意义？是否意味着磋商正在朝着有利的方向推进？中美双方是否能够结束这场贸易战？对此，商务部新闻发言人高峰表示，中方注意到，美国贸易代表办公室已宣布将对中国输美产品加征关税税率提升至25%的期限推迟至2019年3月2日。中方对此表示欢迎。同时，中方降低自美进口汽车关税也是落实双方已达成共识的举措之一。

高峰认为，双方到目前为止，都主动采取了措施，释放了积极信号，这是磋商顺利推进的重要条件。双方磋商的目标是妥善解决经贸摩擦问题。

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