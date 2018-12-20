商务部：经贸合作在中美关系中的压舱石作用应该增强

人民网北京12月20日电 今日，商务部召开新闻发布会，当记者在会上问到“如何评价中美经贸关系这块压舱石的作用在弱化”时，商务部新闻发言人高峰指出，中方认为，中美两个大国在经贸领域的共同利益远大于分歧，经贸合作在中美关系中的压舱石作用不会改变，中美经贸关系互利共赢的本质不会改变。

高峰表示，2017年，中美两国货物贸易额超过5800亿美元，服务贸易额超过1200亿美元，双向投资累计超过2300亿美元。今年以来，即便中美之间出现了经贸摩擦，但双边经贸合作的需求和潜力仍然是十分巨大的，越来越多的人认识到，中美经贸关系应当尽快回到正轨，其压舱石作用不但不应该减弱，还应该增强。

(责编：李楠桦、仝宗莉)