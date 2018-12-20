前11月我国西部地区实际使用外资以美元计同比增19.9%

人民网北京12月20日电 （朱江）今日下午，商务部召开例行新闻发布会，有记者提到“我们注意到今年11月当月我国双向投资的数据都有降幅出现，请您介绍一下今年11月当月我国对外投资数据的情况。对外投资出现降是否是因为去年基数较大所致，您预判今年全年对外投资的走势如何？”时，商务部新闻发言人高峰表示，我国西部地区吸收外资的快速增长实际上是西部地区对外开放水平显著提升的一个缩影。随着“一带一路”等国家重大战略的实施，西部地区正逐步从原先对外开放的腹地走向对外开放的前沿。

高峰强调，西部地区认真贯彻落实国务院一系列鼓励外资的政策，吸收外资呈现了良好势头，今年1-11月，西部地区实际使用外资以美元计同比增长了19.9%，高技术产业增长了32.1%，高技术制造业增长了86%。

高峰还指出，下一步，商务部将加大西部开放力度，进一步提升西部地区对外开放水平，继续支持西部地区参与共建“一带一路”，支持西部地区将自贸试验区打造成改革开放的新高地，鼓励引导外资更多投向西部地区，在全国推动形成陆海内外联动、东西双向互济的高水平全方位对外开放新格局。

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