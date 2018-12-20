聚焦产业发展“下半场” 业界热议“新经济·新电商·新零售”

图为2018世界电子商务大会现场

人民网北京12月20日电（记者孙博洋） “双11”狂欢已到第10年，《电子商务法》、跨境电商新政即将实施，步入“下半场”的电子商务将展现怎样的活力，又将有哪些新策略？12月20日，以“新经济·新电商·新零售”为主题的“2018世界电子商务大会”在北京国际会议中心举行，政产学研各界嘉宾聚焦电子商务产业新生态、行业新热点、企业新发展。

电子商务，这个发达国家创造的行业，中国人只用了十几年，就做得更大、更好，做得百花齐放。从萌芽、发展到壮大，中国电商的产业体量不断增大；从B2B、C2C、B2C到社交电商，中国电商的产业形态不断丰富。2018年天猫“双11”，成交额2135亿，物流订单量超10亿，而这只是中国电子商务发展的冰山一角。

会上，中国电子商务协会副理事长、盘石董事长兼CEO田宁在致辞时表示，“中国是创新创业最好的热土，要抓住创新机遇、创业机遇。对电商、对创业者而言，机会无处不在。把电子产品、科技产品卖到农村，把优质农产品卖到城市；C2B给制造业带来红利，让个性化的生产成为可能。”他认为，城市化、消费升级、消费下沉让“红利依然存在”。田宁还表示，对电商、对创业者而言，机会主要表现在四个方面：推广突围突变、渠道突围突变、品牌突围突变、服务突围突变。

他具体解释到，推广突围突变，表现为新型推广模式爆发，过去的推广方式是单向的，需要从各种媒介渠道购买，而现在人人都有麦克风，每一个创业者都可以通过自媒体吸引客户、粉丝，把营销成本、中间成本降到最低。渠道突围突变，表现在传统的货架、多级分销体系已经不适应时代，网红模式、社交模式等新型电商模式异军突起。品牌突围突变，中国消费者愿意为国货买单。服务突围突变，表现在消费者更愿意为场景和消费体验买单。

田宁还特别提醒，“核心是抓住年轻人”，因为80后、90后已经成为消费主力，他们的消费需求在很大程度上引领产业变革。

大会上，赛迪顾问股份有限公司与北京盘石信用管理有限公司联合发布2019新兴产业投资趋势暨《2019新经济、新产业投资白皮书》，解析新经济浪潮下的投资机会。

赛迪总裁孙会峰在发言中指出2019新兴产业的十大趋势：产业边界融合化、产业层次高阶化、产业形态服务化、产业组织网络化、产业协同生态化、产业竞争资本化、产业投资价值化、新型要素资本化、产业基础数字化、产业布局梯次化。未来，融合创新将成为新兴产业发展的核心动力。

阿里研究院新零售研究中心主任张青春在发言时认为中国消费品牌即将迎来大爆发时期，实体零售转型线上，网络零售扩展线下，全渠道数字化时期即将到来。

在大会上，嘉宾们指出社交电商的红利备受瞩目，但其边界也备受关注。在缺少监管的情况下，一些创业者野蛮生长，假货、售后等问题一度成为人们提及社交电商的高频词。嘉宾们认为，现在，社交电商平台普遍面临管理能否到位、如何避免过度骚扰用户等考验。而这些考验，同样是监管部门面临的问题。

据了解，本届大会是由中国电子商务协会、中国移动通信联合会主办，盘石全球新经济平台、互联网信用认证平台承办，作为电子商务产业的高端对话交流平台，世界电子商务大会此前已连续举办四届。

(责编：白宇)