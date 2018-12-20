王宁：持续推进全球二维码技术规范化发展

人民网北京12月20日电 （记者乔雪峰） 工信部原党组成员、国际二维码产业发展峰会组委会主任郭炎炎在中国区域二维码代码发行机构启动新闻发布会上表示，我国高度重视数字经济发展，二维码已成为实现物品标识追溯、移动网络入口和网络空间安全管控的重要技术手段和新型介质载体，正在不断催生出新产业、新业态、新模式，在促进优化产业结构、数字经济发展、提高经济运行质量和国际竞争力方面发挥着非常重要的作用。
郭炎炎指出，全球代码发行机构UTC的成立标志着向全球提供二维码代码发行的技术基础和服务能力已初步形成，通过各领域、各地区代码发行机构向社会提供二维码代码发行服务，将深化二维码技术在全球贸易新秩序构建、产业价值链重构和数字经济发展中发挥基础支撑作用。
“随着全球二维码代码发行服务于今年11月7日正式启动，全球二维码行业进入了互联互通和标准化发展的新阶段。” 中国电子商会会长王宁表示，全球二维码代码发行服务所依据的国际二维码对象标识体系目前已被国际广泛认可，我们将断续加强国际间二维码产业交流与合作，持续推进全球二维码技术与产业的规范化、标准化发展。
会上，中国交通通信信息中心、中国农业机械化科学研究院与国药集团医疗器械研究院获颁独立代码发行机构，率先在交通、农业装备、药品三大重要领域启动代码发行。此外，20多个省市机构获区域代码发行机构资格，这些代码发行机构将为社会提供标准化、便捷的二维码代码发行服务，加快推进二维码技术在全领域发挥重要作用。
王宁表示，启动中国区域二维码代码发行工作，对推动二维码与实体经济深度融合，促进产业转型升级和数字经济发展具有重要的作用，是我国二维码产业发展的里程碑式事件。
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