专家把脉2019经济走势 改革开放是中国发展必由之路

人民网北京12月20日电 （记者乔雪峰） “改革开放是中国发展必由之路，必须沿着改革开放这个思路走下去。”中国人民大学副校长吴晓求近日在中国经济报告——展望2019经济论坛上表示，要继续推进改革开放首先要解放思想，其次要继续推进市场化改革，坚持走社会主义市场经济的道路，激活市场经济主体的积极性。三是要继续推进开放，要尊重国际社会所形成的规则，同时通过制度创新推进开放。四是要审慎利用一些政策，尊重市场规律。

中国城市和小城镇改革发展中心首席经济学家李铁则表示，城市化将是中国未来发展的持久动力，未来城镇化将影响中国经济的发展格局。“如果中国城镇化得到继续贯彻落实，不仅仅农民进城、土地的潜力得到释放，中小城市发展以及投资潜力均将得到释放。”

“中国在2035年前后基本建成现代化，按照这样的战略愿景，财政政策要更加积极是必然选择。”华夏新供给经济学研究院首席经济学家贾康指出，全面理解财政政策服务全局的积极含义要有三个维度：财政政策怎样掌握总量方面的调控；财政政策的不可替代性在于它有别于货币政策，应该在优化结构方面更多地从宏观层面发挥它应有的特定功能和作用；中国要完成经济社会转轨，财政还必须动用公共资源去积极推进在改革深水区攻坚克难的改革。

如何激发中国经济的增长潜力，如何让科技发挥更大的作用，亚洲开发银行高级经济学家庄健认为这离不开改革。他表示，亚洲银行对中国经济今明两年的增长预测分别是6.6%和6.3%。今年全年6.6%的可能性还是很大的，但明年还是会继续往下走，继续寻底，目前的预测是6.3%。

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