倪玮：物流企业未来将向科技密集型企业转型

人民网北京12月20日电 （记者乔雪峰） 改革开放40年来，我国已成为具有全球影响力的物流大国和全球最大的物流市场。据国家发改委公布的有关数据显示，最近五年我国物流总费用占GDP的比例逐年下降。

2017年8月，国务院发布了《关于进一步推进物流降本增效 促进实体经济发展的意见》，明确应加快推进物流仓储信息化、标准化、智能化，依托互联网、大数据、云计算等先进技术，建设高效便捷物流新模式。

2018年11月21日，国务院常务会议指出，要瞄准国际先进水平，多措并举发展“通道+枢纽+网络”的现代物流体系，确保全社会物流总费用与国内生产总值比率明显降低，提高经济运行效率，促进高质量发展。这为推动我国物流业实现高质量发展指明了方向路径。

“物流企业要在市场竞争中生存并发展，未来必须采用新技术、新装备，从劳动密集型企业向科技密集型企业转型。”中国物博会组委会执行主任倪玮在第十九届中国国际运输与物流博览会（简称中国物博会）新闻发布会上表示，2017年我国物流总费用为12.1万亿元，伴随GDP增长和物流需求增加，预计2018年我国物流总费用将接近甚至超过13万亿元，在各方面成本逐步上升的大环境下，面临充分市场竞争的物流企业，其物流费用可降低空间正在逐步缩小。

据了解，第十九届中国物博会以“科技改变物流”为主题，2019年7月3日至5日将在杭州国际博览中心举办。

交通运输部道路运输司原司长、中国交通运输协会副会长李刚在发布会上表示，本届中国物博会涵盖运输服务、物流服务、智慧物流设备、物流车辆、物流地产、物流支持等六大板块，将集中展示货物运输及物流服务最新成果和解决方案、先进物流装备和前沿物流科技。

此外，同期还将举办“2019年国际智慧物流技术设备与物流车辆展览会”、“2019年电商物流与快递快运展览会”和“2019年国际冷链与物流配送展览会”三个专题展览。组委会预计，本届中国物博会将吸引来自超过30个国家和地区的800家企业参展，总展出面积将达到5万平方米。

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