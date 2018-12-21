旅游 走入寻常百姓家（改革开放40年·亲历变迁⑧）

图①：今年8月，尤必昌老人和全家游圣彼得堡时合影。

本报记者 李 刚摄

图②：尤必昌一家（摄于1987年）。

受访者供图

图③：一张张老门票，诉说着当年的旅行记忆。

王伟倩摄（人民视觉）

图④：今年8月，尤必昌老人在景区用手机拍摄。

本报记者 李 刚摄

今年8月，在欧洲历史名城圣彼得堡的彼得大帝雕像前，记者与前来游玩的尤必昌老人一家不期而遇。老人一家来自广东，祖孙三代，一家10口，82岁的尤老爷子精神矍铄、兴致勃勃。他对记者说，这是第一次举家出境游玩，一切都是那样新奇——冬宫、阿芙乐尔号巡洋舰、涅瓦河……这些以前都只能在书上和电视上见到的景点，现在都实实在在地在眼前铺展开来。他用手机拍下了一张张难忘的照片。

“40年前，还真没有旅游的概念。” 尤必昌老人说，除了少数几次工作出差，自己几乎没有真正走出家门去旅游，就连借出差机会到一些公园、景点开开眼界、拍几张照片的机会都少，那时根本就没有想到有朝一日会举家在国外团聚。

看到儿女、孙辈们现在推着万向轮的旅行箱，大包小包买东西，老人又陷入回忆。那个年代他出门就是一个旅行袋，那时无论啥东西都要票，按计划供应，出门在外偶尔买一包糖果或点心带回家，孩子们就非常高兴了。

改革开放前，尤必昌老人是名军医，对他来说从驻地回家探亲就是地地道道的“旅游”了。那个时候出门最重要的不是带钱，而是要带介绍信和粮票——没有介绍信就买不到车票、住不上招待所，没有粮票就吃不上饭。那个时候出门最麻烦的事情是转车，上一程下车后第一件事是要想方设法排队买到下一程的车票，到了目的地还要满街找招待所找个大通间安顿下来，“单间是不要想的，一是要级别，二是贵”。收拾完这些，他才有时间到最近的公园或景点去瞧瞧，不过这一通折腾下来，也快到公园关门的时间了。

上世纪80年代初，尤必昌转业到广东梅州蕉岭县长潭水电站，水电站位于梅河上游的长潭水库。一川绿水，两岸青山，在这风景如画的地方，尤必昌工作了近20年，除了几次出差到外地的机会，他基本上没有离开过。

直到退休那年，在儿女们的促成下，尤必昌才跟家人一起去了北京游玩，饱览首都名胜古迹。这是尤老爷子第一次真正意义上的旅游。

儿女一天天长大了，大儿子一家就在蕉岭工作，女儿女婿工作地点在东莞，小儿子一家到了珠海。国家也逐渐开始实行双休日制度，有了“五一”“十一”等公休假期，家庭收入不断提高，儿女们也开始有车了，旅游开始走进他们的生活。

一开始，离家近的短途旅游地是全家出游的首选。慢慢地，家庭出游范围不断扩大，厦门、沈阳、九寨沟……甚至国外。有一年，全家自驾去广西，儿女们三台车，带着老人孩子踏上了旅途。难得的一大家人旅行，让他们忘却了生活的琐事和工作的烦恼，剩下的只有旅行的闲适和对未来美好生活的向往。

今年，全家又来到了俄罗斯。尤必昌老人的儿女对记者说，当初他们考虑了很多地方，日本、韩国、东南亚……最终选择了俄罗斯，除了老爷子及全家都对俄罗斯的风光及历史人文感兴趣之外，还有一个重要因素——俄罗斯旅游团体免签，这对他们生活在不同城市的一家10口人来说，很是方便。随着对中国免签的旅游目的地越来越多，他们可以选择的举家出行的目的地也越来越多。

对于俄罗斯，尤必昌老人很感兴趣。不仅仅只是自然风光和人文历史，老人对俄罗斯的社会结构、经济增长方式等都非常感兴趣，他感觉这一次不虚此行。

改革开放40年，老百姓旅游出行从无到有，再到发展壮大，2017年我国居民国内旅游人数达50.01亿人次，出境14273万人次，旅游休闲观念日益深入人心，旅游成为人们日常休闲娱乐的重要组成部分和新的生活方式。

“我们现在已经在为下一次全家出游做准备了。今后我们全家计划每年集体出游一次。” 尤必昌老人的儿女说，这要成为他们家的传统，他们要将这种亲情沟通方式一直保留下去。

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《 人民日报 》（ 2018年12月21日 10 版）

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