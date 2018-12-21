海南：企业出海 扬帆远航（一带一路5年间）

“一带一路”倡议提出5年来，海南省通过加强经贸交流、协调推动金融机构提供资金支持、加强口岸建设和通关便利化等举措，支持企业“出海”、参与“一带一路”建设。以海垦集团、海域矿业为代表的一大批海南本土企业，带着与世界互联互通的梦想，乘着“一带一路”的东风扬帆远航。

5年来，海南充分利用博鳌亚洲论坛主场外交平台的优势，累计策划海南主题活动近百场。2017年，海南与“一带一路”沿线64个国家实现经贸往来，进出口总额达316.72亿元。

5年来，海南开通国际航线59条、国内外货运航线337条、邮轮航线14条。航线的加密，经贸往来和人文交流的频繁，开启了海南全方位对外开放新格局。

今年3月，海垦集团旗下海胶集团董事长王任飞到马来西亚洽谈两项技术合作。海胶集团有意引进马来西亚的改性橡胶沥青道路技术，而马方希望海胶集团自主研发的智能割胶技术能帮助他们解决“胶工短缺”难题。

8月20日，海垦集团与马来西亚橡胶局在北京人民大会堂签署合作谅解备忘录，将在促进改性橡胶沥青道路技术商业化、加快研制和应用智能割胶设备两方面开展深入合作。“没想到一个小小的民间交流，能上升到国家层面。”王任飞说。

东南亚的橡胶种植端大部分是小胶农、小农场主，很难在种苗研发等领域有所投入，海胶集团发挥集团优势，大量投入科技创新，在组培种苗、智能割胶的研发上取得突破。对于东南亚的橡胶企业来说，海胶集团带来开放包容的大市场，让他们的产品获得更大效益。

不久前，海南海域矿业有限公司常务副总经理李居义完成了公司向莫桑比克捐赠1辆救护车和4口水井的工作，然后才踏实地登上回国休假的航班。

这是李居义在莫桑比克工作的第九个年头。这样的捐赠看似平常，却是他工作的重中之重。从踏上莫桑比克土地的那一刻开始，履行企业的社会责任，为当地老百姓谋求福祉，就成为海域矿业深耕莫桑比克的必选项。

2011年，海域矿业与莫桑比克中央政府签署《社会责任项目备忘录》，承诺300万美元的相关社会责任项目，涉及教育、医疗卫生、电力等10个方面。当时，这家由海南省地质局在2010年成立的公司，刚在莫桑比克楠普拉省站稳脚。现在海域矿业有当地员工600多名，占公司员工人数的95%以上。

以海域矿业为桥梁，2013年，时任楠普拉省省长的西达利亚·曼努埃尔·沙乌克访问海南，两个省缔结为友好省。在电力非常紧缺的莫桑比克，海域矿业拥有用于采矿的市政供电，用电量占安戈谢全市用电量的60%以上，直接带动当地电力电网、通信网络、交通运输等行业发展，为当地经济社会发展作出巨大贡献。

《 人民日报 》（ 2018年12月21日 10 版）

(责编：袁勃)