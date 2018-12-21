11月对外投资达年内高点

本报北京12月20日电 （记者罗珊珊）商务部新闻发言人高峰20日表示，11月当月，我国对外非金融类直接投资达149.1亿美元，成为今年以来对外直接投资最高的月份，从总体趋势上看，今年我国对外投资整体平稳有序，全年规模有望与去年基本持平。

根据国家统计局数据，11月份的社会消费品零售总额同比增速是8.1%，比10月份回落0.5个百分点。据了解，放缓的是名义增速，如果扣除价格因素，11月份社零总额实际增速环比加快0.2个百分点。

据介绍，从总体态势上看，今年以来，我国消费市场保持了平稳较快发展，1—11月，我国社会消费品零售总额同比增长9.1%，同时，消费升级势头不减，前三季度服务消费占居民消费支出比重为50.2%，比上年同期提升0.5个百分点。

《 人民日报 》（ 2018年12月21日 01 版）

(责编：王仁宏、袁勃)