夯实经济稳健运行基础（锐财经）

时至年末，“防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治”三大攻坚战成效如何？一系列最新数据显示，宏观杠杆率过快上涨势头已得到初步遏制，农村贫困人口大幅减少，防治污染力度不断加大。2018年，作为三大攻坚战开局关键之年，中国采取了一系列行之有效的举措，为经济在合理区间稳健运行提供了重要支撑。

防风险

——制度篱笆扎得更牢

防范化解重大风险是三大攻坚战之首，不仅是巩固既有经济发展成果的需要，也是进一步实现高质量发展的重要基础。

2018年，监管部门就防范化解重大金融风险频频出招。银保监会积极化解企业股票质押流动性风险，避免金融秩序和企业经营受到市场波动影响；制定了《商业银行理财子公司管理办法》，为银行代客理财立规矩、扎篱笆；加大对重大违法违规行为的查处力度，私售“飞单”、“萝卜章”、“抽屉协议”等严重扰乱市场的乱象明显减少。证监会先后修订完善了《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》《关于支持上市公司回购股份的意见》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等一系列规章制度，优化了交易监管、减少了交易阻力、增强了市场功能。

据统计，截至2018年三季度末，金融机构对民营企业的贷款余额已达到30.4万亿元，普惠型小微企业贷款余额超过8.9万亿元，同比增长19.8%，高于各项贷款平均增速超过7个百分点。同时，今年以来，企业部门杠杆率下降，住户部门杠杆率上升速率边际放缓，政府部门杠杆率持续回落。截至10月末，规模以上工业企业资产负债率为56.7%，比上年同期下降0.5个百分点。

中国邮政储蓄银行行长吕家进表示，监管机构从严监管、全面监管，提高了监管有效性，特别是对网贷平台、第三方支付、股权众筹、互联网保险等形态多样的互联网金融进行了规范治理，使金融乱象整顿得到明显成效、金融市场秩序得到修复、金融机构合规意识和投资者风险意识显著提升，市场约束显著增强。

助脱贫

——年底贫困村将退出80%

国务院扶贫办预计，到2018年底，我国现行标准下农村贫困人口将减少85%以上，贫困村将退出80%左右，贫困县脱贫摘帽50%以上。“到2020年，我们将实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。”国务院扶贫办主任刘永富在近日举行的新闻发布会上说。

2018年，扶贫被各地摆在更加重要的位置。在陕西，民政系统按照“兜底线、织密网、建机制”的要求，在特困人员供养、医疗救助、临时救助、教育资助、家庭困难中学生资助、残疾人“两项补贴”、困难失能老人护理等领域建立起一套完整的社会保障机制；在四川，各级地方政府十分重视统计管理和考核评估，坚决防止数字脱贫、虚假脱贫、形式脱贫；在广西，“穷不兴产业穷根难除，富不壮产业富不长久”的理念深入人心，水果、桑蚕、核桃、茶叶、旅游、手工艺等一个个特色产业的培育和壮大，点亮了贫困户的希望。

上海财经大学公共经济与管理学院教授刘小川在接受本报记者采访时表示，今年以来各地在脱贫攻坚上做了不少努力，这无疑是值得肯定的。“在接下来的脱贫攻坚战中要注意把握好两个关系：一是脱贫与返贫的关系，二是脱贫与财政资金使用绩效的关系。”刘小川说，脱贫贵在“精准”二字，对于有致富能力和意愿的贫困户，要继续从产业扶贫上入手，帮他们形成持续的“造血”能力。

治污染

——追根溯源严守红线

2018年，在打赢“污染防治的攻坚战”的要求下，中国各地加快生态环境保护的落实脚步。

国家统计局的数据显示，前三季度全国生态保护和环境治理业的投资同比增长33.7%，增速快于全部投资28.3个百分点，成为一大亮点。今年1—10月，全国平均优良天数比例达到81.5%，同比上升0.9个百分点，PM2.5浓度同比下降7.5%。

数据显示，2018年前三个季度，钢铁和煤炭行业产能利用率分别回升到了78.1%和71.4%，水泥和平板玻璃行业在化解过剩产能的同时也实现了利润增长。

各地把治污染与产业发展统筹谋划。重庆全面实施城市污水处理厂新改扩建、乡镇污水处理设施全覆盖工程，完成“三江”干流沿线41座城市污水处理厂提标改造和29座城市污水处理厂改扩建；山西严格控制新建、扩建钢铁、焦化、建材、化工、有色金属等高排放、高污染项目，同时要求城市建成区内的高排放、高污染项目限期完成改造、转型、搬迁或者退出。

“未来，在污染治理攻坚战中，要在守好底线的同时避免‘一刀切’，对于以往发展过程中的高污染、高能耗产业分批、有序转型或退出，确保污染治理成果实在，当地经济发展平稳。”刘小川说。

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼指出，中国防范化解金融风险、助力贫困地区精准脱贫、加大环境污染违法违规查处力度，将为中国经济实现高质量发展奠定基础。

(责编：袁勃)