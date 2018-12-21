原标题：美联储加息的确定性和美国经济的不确定性

美联储再次加息，也是2018年的最后一次加息。正如市场预期一般，美联储将联邦基准利率上调25个基点，加息至2.25%-2.50%区间，这既是2018年里第四次加息，也是2015年12月开启本轮加息周期以来的第九次加息。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示将保持缩减资产负债表（缩表）的步伐，美股应声出现断崖式下跌。（相关报道见A10版）

在对外贸易战频仍、减税效应衰减、大规模基建尚未着落、美国股市出现震荡回落的情势下，特朗普本希望美联储放缓加息节奏，维持相对宽松的货币政策，为美国经济增长“保驾护航”，但在鲍威尔治下的美联储看来，美国经济基本面维持较好，各项经济数据符合继续加息指证。因此，鲍威尔并没有理会特朗普政府的要求。

以本次加息为例，美联储认为美国就业市场继续增强，经济活动持续扩张。最近几个月以来，平均就业增长一直都很强劲，失业率一直保持在低位。家庭支出继续强劲增长，而商业固定投资的增长与今年早些时候的较快速度相比有所缓和。按12个月基础计算，整体通货膨胀与扣除粮食和能源以外项目的通货膨胀仍保持在接近2%的水平。整体而言，长期通胀预期指标基本保持不变。

对此，美联储认为美国经济风险大致平衡，这是美联储继续加息的主因。然而，美联储关注的是美国市场的基本面以及相关数据指标，特朗普政府需要美国经济的持续扩张，尤其是对股债汇三市特别敏感，若股市动荡不安，美元币值不稳，特朗普引以为傲的牛市愿景不再，不仅让特朗普执政承压，而且会引发全球市场的警讯。而且，美国第三季度经济增长3.5%，和第二季度相比呈现下行趋势，来年美国经济增长可能降至“2”区间。因此，特朗普政府考虑的是美国股债市和经济增长这些“表面”数据的好看，而不会考虑美国经济内在的平稳，所以，白宫和美联储的龃龉就不可避免。

特朗普深知美国经济预期存在不确定性，需要美联储继续维持宽松的货币政策给美国经济提供动能。毕竟，特朗普很难在短期内实施新一轮的减税刺激，高额的财政赤字更制约了财政刺激的可能性。此外，美国还计划和日本、澳大利亚等在西太平洋岛国以及亚太地区进行投资，和中国“一带一路”倡议竞争。因此，特朗普比美联储更洞悉美国内外政策衍生的美国经济动能不足。特朗普政府所能依靠的只是货币政策的持续刺激，但在美联储看来，美国市场的基本面意味着美联储货币政策不能继续宽松，亟须回归正常轨道。

美联储并非只是按照自己的节奏来加息，对于来年美国经济可能出现的问题，美联储也已经调整了加息节奏。按照本次美联储政策会议，来年美联储或加息两次，而不是以前预期的三次，这说明美联储也不得不关注白宫的关切，货币政策趋向中性。不过，这并非鲍威尔迁就特朗普，而是美联储根据美国经济基本面和全球经贸形势的复杂性做出的判断

明年美联储加息两次，也会给市场释放出货币政策的调整信息。对于全球其他市场而言，这种确定性反而是好事。今年的美联储加息，让全球市场，尤其是新兴市场股债汇三市陷入紊乱，加上美国和主要贸易伙伴贸易摩擦的影响，全球市场除了美国“一枝独秀”，其他经济体第三季度的数据都不好看。不过，来自全球市场的反向传到，也使美国经济面临压力。

美联储加息牵动了美国和全球市场，美国经济的不确定性更需要美联储提供货币政策确定性，面对白宫的压力和全球的关切，美联储将面临艰难的抉择。

(责编：袁勃)