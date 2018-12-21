原标题：美联储加息引发全球股市普跌

美国联邦储备委员会昨日宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到2.25%至2.5%的水平。这是美联储今年以来第四次加息，符合市场普遍预期。对此，有专家指出，2019年中国央行预计仍将坚持“以我为主”的政策取向，因此中美利率的局部倒挂或将短期温和延续，但是长期有望渐次消弭，预计不会对人民币汇率造成显著冲击。

正如市场预期的那样，美国联邦储备委员会昨天凌晨3点，宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到2.25%至2.5%的水平。这是美联储今年以来第四次加息，也是自2015年12月开启本轮加息周期以来的第九次加息。

事件

美联储预计明年将加息2次

美联储当天结束货币政策例会后发表声明说，11月份以来的信息显示，美国就业市场继续强劲，经济活动稳步扩张。近期数据显示美国家庭消费增长强劲，但企业固定资产投资增速与今年前期相比有所放缓。美国整体通胀水平和剔除食品与能源的核心通胀水平都维持在美联储2%的目标附近。

声明说，美国经济增长前景面临的风险大致平衡。美联储预计，随着进一步渐进调整货币政策，美国经济中期内将持续扩张，就业市场将保持强劲，通胀率将处于美联储“对称性的2%目标”附近。

美联储当天发布的季度经济预测显示，美联储预计今年美国经济将增长3%，略低于9月份预测的3.1%；美联储预计2019年美国经济将增长2.3%，略低于9月份预测的2.5%。

此外，美联储官员预计2019年将加息2次，少于9月份预测的3次。

影响

加息后美股全线跳水

美联储此次加息尽管在预期中，但仍引发全球股市普跌。

隔夜美股剧烈震荡后全线收跌。道琼斯工业平均指数盘中振幅接近900点，最终收跌351.98点，跌幅1.49%，报23323.66点，创2017年11月份以来收盘新低。标普500指数收跌39.20点，跌幅1.54%，报2506.96点，创15个月收盘新低。纳斯达克综合指数收跌147.08点，跌幅2.17%，报6636.83点。

亚太股市也全线表现疲软。截至收盘，日经225指数大跌2.8%收报20392.58点，为2017年9月以来最低收位；东证股价指收跌2.5%至1517.16点，也创下2017年4月以来最低收位，进入技术性熊市；韩国综合股价指数收盘下跌18.72点或0.9%，报2060.12点，该指标股指较1月所及高点已经下跌近21%；香港恒生指数跌0.94%。

澳洲指标股指S&P/ASX 200指数受跌1.3%收报5505.80点，为2016年12月8日以来最低水准。

欧洲股市开盘出现普跌。欧洲STOXX 600指数盘初跌幅扩大至1.4%，至2016年12月以来最低。英国富时100指数低开1.4%，触及2016年9月以来最低。法国CAC 40指数低开1.6%，至2016年12月来最低。德国DAX指数低开1.3%。

市场分析人士指出，美联储加息后，美股全线跳水。而美股在创造了史上最长牛市后，处于历史高位，如果美股大跌，对全球股市的影响也是不言而喻的。

加息公布后，美元指数一度短线上涨，逼近97大关，随后再度转跌。现货黄金一度跌破1250美元关口。国际油价也同步下跌，截至北京青年报记者发稿时，美国nymex原油和布伦特原油分别跌至46.61美元/桶和55.34美元/桶。

关注

全球多家央行跟进加息

昨日凌晨3点，美联储宣布加息25个基点，全球多家央行宣布跟进。

香港金融管理局20日宣布，基本利率根据预设公式上调25个基点至2.75厘，实时生效。金管局还将超额准备金利率从2.2厘上调至2.4厘，贴现利率从2.75厘上调至3厘。

这是香港金管局今年以来第4次加息，也是2015年12月步入加息周期以来的第9次。

香港金管局表示，港元银行同业拆息已经逐步追近美元利息。香港正处于从资金过分充裕、利率过分低企的不正常环境转化为正常环境的过程，只要转化过程顺畅和经济基调良好，香港足以应对加息影响。

此次香港上调基本利率是根据美国调高联邦基金利率而为。

香港基本利率是计算经贴现窗进行回购交易时适用的贴现率的基础利率，目前基本利率定于当前的美国联邦基金利率目标区间的下限加50个基点，或隔夜及1个月香港银行同业拆息的5天移动平均数的平均值，以较高者为准。

香港金管局总裁陈德霖表示，近期香港银行同业拆息持续向上，虽然涉及年结因素，但是也反映了港元拆息已经跟随美息向上。

“当前香港正处于从资金过分充裕、利息过分低企的不正常环境转化为正常环境的过程，只要转化过程顺畅和香港的经济基调良好，就足以应对加息的影响。”陈德霖说。

除香港金管局外，沙特阿拉伯昨日也将关键利率上调25个基点，巴林央行、阿联酋央行已先后宣布加息25个基点。泰国央行在半天前进行了2011年以来首次加息。

不过，也有国家选择“按兵不动”。韩国企划财政部副部长李昊昇昨天表示，美国加息落地对韩国利率总体影响平稳，美联储加息影响韩国利率上行的幅度在管控之内，但仍需为应对随之而来的不稳定因素做好准备。

聚焦

央行抢在美联储之前“定向降息”

美联邦基金目标利率此次加息后将升至2.25%-2.5%。联邦基金利率是美国最有影响力的隔夜拆借利率。银行间隔夜回购利率DR001是我国成交最活跃的隔夜利率。四季度以来，DR001指标大致在2.3%-2.5%区间波动，12月以来均值为2.43%。此次美联储加息，联邦基金利率将追平甚至反超我国隔夜货币市场利率，因此市场十分关注中国央行的反应。

事实证明，中国央行这次是抢在美联储之前有所动作。

19日下午，中国A股收盘后，中国央行发布一条不足百字的公告称，本周以来已累计投放4000亿元，保持了市场流动性合理充裕，银行体系流动性总量上升，市场利率走势平稳。

几小时后，就在美联储宣布加息前几个小时，中国央行又宣布创设定向中期借贷便利（Targeted Medium-term Lending Facility，TMLF），根据金融机构对小微企业、民营企业贷款增长情况，向其提供长期稳定资金来源。支持实体经济力度大、符合宏观审慎要求的大型商业银行、股份制商业银行和大型城市商业银行，可向中国人民银行提出申请。定向中期借贷便利资金可使用3年，操作利率比中期借贷便利（MLF）利率优惠15个基点，目前为3.15%。

同时，根据中小金融机构使用再贷款和再贴现支持小微企业、民营企业的情况，中国央行决定再增加再贷款和再贴现额度1000亿元。

对于央行的这一举动，中金宏观研报预期货币政策将确保流动性充裕，并继续引导短端利率下行。中金预计央行在今后的12月里至少降准200个基点，并可能下调公开市场操作利率。某种意义上，为3年TMLF提供比1年MLF更优惠的利率可能是公开市场操作利率下调的“前奏”。鉴于目前“稳增长”的需求以及明年广义财政扩张的压力，货币政策可能保持较为宽松的立场。

面对美联储加息，中国央行已不是第一次保持自己的“特立独行”。

2018年6月、9月，美联储年内第二和第三次加息时，中国央行均保持操作利率不变，没有进行跟随。3月份的美联储加息，中国央行则是上调逆回购操作中标利率（OMO）、中期借贷便利中标利率（MLF）。

央行行长易纲日前再次强调货币政策要兼顾内外部均衡。他表示，我国货币政策采取多目标制。当前央行货币政策努力在维护经济平稳运行、防范金融风险、保持人民币汇率基本稳定等多个目标间求取平衡。易纲特别指出，经济下行时需略微宽松的货币条件，但宽松的货币条件要考虑到外部均衡，不能太宽松，如果利率太低会影响汇率。

供图/视觉中国

解读

美联储加息不会对人民币汇率造成显著冲击

工银国际首席经济学家程实

中国央行仍将坚持“以我为主”

“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”近期，伴随美股的多轮振荡，特朗普频频抨击美联储的鹰派加息立场。面对这一压力测试，2018年12月20日，美联储坚守政策独立性，年内第四次加息如期而至，本轮加息周期到达尖峰。我们认为，越过尖峰之后，2019年美联储的加息步伐料将显著放缓，2019年的加息次数有望下降至2次左右，且落地时间重心靠前。

在美联储加息降速的影响下，一方面，2019年美债收益率倒挂有望“先强后弱”。2019年下半年，收益率曲线料将回归陡峭化，美债10年期收益率骤然反弹所造成的冲击波需要提前防范。另一方面，2019年中国央行预计仍将坚持“以我为主”的政策取向，因此中美利率的局部倒挂或将短期温和延续，但是长期有望渐次消弭，预计不会对人民币汇率造成显著冲击。

海通证券宏观首席分析师姜超

美国复苏或已见顶

今年美国二、三季度经济表现强劲，但复苏或已见顶。往后看，持续加息的利率环境、逐渐减弱的减税效应、贸易摩擦透支库存投资等因素都对美国2019年的经济增速形成抑制，而其他经济体增速放缓又拖累美国企业海外利润和出口。

美元加息尾声，新兴市场风险缓解。从最近几轮加息周期看，美联储加息的后期以及结束后美元指数上行空间都比较有限。随着今年12月底欧央行结束购债，而市场预期美联储明年加息可能结束，明年美、欧利差也存在见顶的可能。因而随着美国加息尾声渐近，明年新兴市场的汇率风险或有所缓解。

外部约束减弱，中国宽松格局延续。易纲行长近日提到货币政策要考虑“内外均衡”，当前中国经济处于下行周期，需要相对宽松的货币条件。随着美国加息次数预期的降低，来自外部条件的制约有所改善，释放了中国央行引导货币利率下行的空间。当前宏观杠杆率基本稳定，总需求下滑、经济通胀低迷的背景下，“稳增长”的目标更加优先，货币政策将保持宽松的格局，流动性也继续维持合理充裕。“稳增长”和“调结构”的目标都要求加强对民企的支持，此前央行已提出通过信贷、债券、股权“三支箭”来支持民企融资。昨晚央行发布消息决定创设TMLF，实际期限可达3年，利率比MLF优惠15BP，有助于为大型金融机构提供较稳定的长期资金来源，鼓励支持小微和民企信贷，降低融资成本，引导中长期利率下行，为宽信用营造和维持宽松的货币环境。

中金宏观分析师张梦云刘刚

当前美股的估值反映了较为悲观的预期

美联储此次立场偏鸽派，尤其是下调2019年加息至2次，显示加息节奏将明显放缓。但继续认为经济“强劲”，不提渐进加息要数据依赖，也不提近期的金融市场波动，显然不够鸽派。声明公布后，美股下跌，美国国债长端利率下降，美元走强。此次会议后，我们维持2019年加息2次的预测不变。

近期美股市场的再度破位下跌是投资者对于未来增长担忧情绪的延续与进一步释放，特别又叠加了年末资金面因素的扰动。由于此次FOMC并没能够起到稳定投资者情绪和市场表现的作用，因此不排除短期因为情绪和仓位因素等叠加影响对市场继续扰动的可能性。中期而言，当前美股的估值和盈利动态组合相对反映了较为悲观的预期。

本组文/本报记者 程婕

(责编：袁勃)