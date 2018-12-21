原标题：明年个税缴多少应该怎么算

国家税务总局昨日发布《关于全面实施新个人所得税法若干征管衔接问题的公告》。对于工薪阶层最关注的工资、薪金所得缴税问题，未来仍将实施扣缴义务人向居民个人支付工资、薪金所得时预扣税款，并按月办理全员全额扣缴申报。

新修改的《中华人民共和国个人所得税法》将从明年1月1日开始正式施行。昨天，国家税务总局就全面实施新个人所得税法后工资、薪金所得，劳务报酬所得，稿酬所得，特许权使用费所得预扣预缴个人所得税的计算方法进行了公告。其中明确，居民个人的工资、薪金所得个人所得税，日常采取累计预扣法进行预扣预缴；劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得个人所得税，采取基本平移现行规定的做法预扣预缴。

关注

工资采取累计预扣法缴个税

北京青年报记者了解到，为尽可能使居民个人日常被扣缴义务人预扣预缴的税款与其年度应纳税款接近，同时便于扣缴义务人和纳税人顺利适应税制转换，此次《公告》明确了居民个人的工资、薪金所得个人所得税，日常采取累计预扣法进行预扣预缴；劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得个人所得税，采取基本平移现行规定的做法预扣预缴；非居民个人则依照税法规定计算并扣缴个人所得税。同时，对于综合所得预扣预缴个人所得税额与居民个人年度综合所得应纳税额的计算方法存在一定差异，《公告》明确居民个人预缴税额与年度应纳税额之间的差额，将由居民个人于次年3月1日至6月30日向主管税务机关办理综合所得年度汇算清缴，税款多退少补。

对于工薪阶层最关注的工资、薪金所得缴税问题，未来仍将实施扣缴义务人向居民个人支付工资、薪金所得时预扣税款，并按月办理全员全额扣缴申报。具体计算公式为：本期应预扣预缴税额=（累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额。其中，累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除。累计减除费用是指按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。

有财税专家昨天向北青报记者表示，累计预扣法主要是通过各月累计收入减去对应扣除，对照综合所得税率表计算累计应缴税额，再减去已缴税额，确定本期应缴税额的一种方法。采用这种方法，一方面对于大部分只有一处工资薪金所得的纳税人，纳税年度终了时预扣预缴的税款基本上等于年度应纳税款，因此无须再办理自行纳税申报、汇算清缴；另一方面，对需要补退税的纳税人，预扣预缴的税款与年度应纳税款差额相对较小，不会占用纳税人过多资金。

追访

稿酬所得等基本平移现行税法的扣缴方法

另外，对于居民个人获得劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得，则由扣缴义务人按次或者按月预扣预缴个人所得税。具体预扣预缴方法为：劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得以收入减除费用后的余额为收入额。其中，稿酬所得的收入额减按70%计算。其中，对于劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得，每次收入不超过4000元的减除费用按800元计算；每次收入4000元以上的减除费用按20%计算。

国家税务总局相关人士表示，居民个人劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得个人所得税的预扣预缴方法，基本平移了现行税法的扣缴方法，特别是平移了对每次收入不超过4000元、费用按800元计算的规定。这种预扣预缴方法对扣缴义务人和纳税人来讲既容易理解也简便易行，能够方便扣缴义务人和纳税人操作。

变化

新版个税申报表中四成内容是“扣除”

昨天，国家税务总局同时对外公布了新版《个人所得税扣缴申报表》，该表每名纳税人的填写项目达到40项之多。其中关于“扣除”的项目就占了四成，其中既有此前已有的扣除项目“专项扣除”和“其他扣除”，也包括了从明年 1月1日开始执行的“累计专项附加扣除”项目。在“专向扣除”中，包括了基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、住房公积金共四项；在“其他扣除”中包括年金、商业健康保险、税延养老保险、财产原值、允许扣除的税费和其他共五项。

而最受人关注的则是明年起新实施的“累计专项附加扣除”项目，其包含了子女教育、赡养老人、住房贷款利息、住房租金、继续教育共五个项目。根据国家税务总局相关人士介绍，“累计专项附加扣除”下的项目，分别填写截至当前月份，纳税人按规定可享受的子女教育、赡养老人、住房贷款利息或住房租金、继续教育扣除的累计金额。而对于明年开始执行的另一项扣除“大病医疗扣除”，此次并没有在该表格中体现。对此。国家税务总局表示，“大病医疗扣除”由纳税人在年度汇算清缴时办理，在此表中无须填报。

聚焦

多数人个税“起征点”明年将大幅提高

根据今年10月份出炉的《个人所得税专项附加扣除暂行办法（征求意见稿）》，从下月开始，在现行的5000元起征点外，加上子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、租房以及赡养老人等费用扣除，相当于多数人的个税起征点将再被“提高”，而且一些人起征点提高幅度将高于以往。

根据征求意见稿，按照赡养一对老人、抚养两个孩子以及偿还一套住房贷款利息的较常见情况，如果将抵扣额全部计算在一方，那么总共抵扣最高可达到5000元。按照目前5000元个税起征点计算，加上这5000元的抵扣，那么每月月薪在扣除“三险一金”后收入额减除费用可达到10000元。这意味着收入在这一标准以下的工资薪金可以不再缴纳个税，而收入超过这一标准的工资薪金缴纳税款也会相应降档，个税支出均将大幅减低。如果纳税人再加上继续教育、大病医疗的扣除，那么相应的“起征点”还将继续提高。

今年10月份，国家税务总局官网在首页开辟了对于《中华人民共和国个人所得税法实施条例（修订草案征求意见稿）》和《个人所得税专项附加扣除暂行办法（征求意见稿）》的征求意见专区，请纳税人直接留言提意见。目前，征求意见后的方案还未正式出炉，不过有业内人士昨天告诉北青报记者，正式公布的时间可能就在本周内。

据了解，此次征求意见的《中华人民共和国个人所得税法实施条例（修订草案征求意见稿）》是为落实8月31日全国人大常委会审议通过的新个人所得税法，相应地对现行个人所得税法实施条例进行了修订，其中明确细化相关制度规定和征管措施。北青报记者注意到，现行实施条例共48条，修订草案征求意见稿也共48条，其中修改25条，删除19条，新增19条。

文/本报记者 张钦

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