原标题：比特币年内跌80% “币圈”还有泡沫吗

币圈的“内战”客观上动摇了部分人对市场的信心，监管的不确定性也给虚拟货币蒙上一层阴影。当前币圈存在操纵、欺诈等诸多问题，比特币价格已经严重偏离其本身价值，出现了巨大的泡沫，一遇风吹草动就容易出现暴涨暴跌——

在11月份，比特币接连跌破多个重要关口，一度触及了新低3500美元。12月以来，比特币延续了近期颓势，价格持续徘徊在4000美元以下，甚至一度跌至3100美元左右。去年底，比特币曾站在近2万美元的高峰，不到一年时间，就大跌80%有余。

面对今天的行情，有人后悔不迭，卖掉矿机彻底“退圈”，矿机行业一夜入冬；也有人摩拳擦掌，跃跃欲试想要“抄底”；但更多的人则是保持疑虑：比特币的泡沫到底有多大？它还会继续下跌吗？

“币圈”持续蒙阴

自11月份以来，比特币的价格持续下跌，接连突破多个整数关口。11月15日跌破6000美元，11月19日跌破5000美元，11月25日更是跌至罕见的3500美元。这也是从去年9月27日以来，比特币首次跌下4000美元大关。截至12月19日，比特币仍处在不到4000美元的低位。相比去年12月1.97万美元的高点，已跌去80％。

其他虚拟货币也呈现出一片愁云惨淡态势。包括以太坊、瑞波币和莱特币在内的虚拟货币，11月份普遍出现了超过10％的跌幅。虚拟货币的总市值也随之大幅“跳水”，截至12月19日，虚拟货币总市值不到1300亿美元，而这个数字在今年初时达到8500亿美元，降幅达85％。

对于本次比特币等虚拟货币的暴跌，市场认为是多种因素合力的结果，其中主要“矛头”指向了比特币现金（BCH）的硬分叉。这次硬分叉在11月16日凌晨落地，参与BCH硬分叉交战的双方，“澳大利亚中本聪”和比特大陆CEO吴忌寒目前正陷入一次大规模的“算力战”，即通过算力影响对方币的稳定运行和交易。币圈的内战客观上动摇了部分人对市场的信心，导致一些用户恐慌和用脚投票，造成市场波动。

监管的不确定性也给虚拟货币蒙上一层阴影。继我国去年全面叫停比特币交易和代币发行融资（ICO）后，全球多个国家也意识到比特币等虚拟货币的隐藏风险，纷纷跟随加入严监管行列。比如近期美国证券交易委员会对两家虚拟货币项目进行处罚，日本金融厅也处罚了6家虚拟货币交易所并责令改善业务。

还有专家认为虚拟货币价格波动幅度大，主要由其自身属性决定。当前币圈存在操纵、欺诈等诸多问题，比特币价格已经严重偏离其本身价值，出现了巨大的泡沫，一旦遇到风吹草动就容易出现暴涨暴跌。同时，目前虚拟货币总的体量相对较小，如果出现投资者集中抛弃的情况，很容易便使市场信心崩塌，造成价格大波动。

矿机行业遇寒

比特币价格的大幅度下降及整个虚拟货币市值的不断萎缩，让矿机市场也一夜入冬。

矿机本质是一个计算设备，矿主通过矿机投入算力，获得虚拟货币区块的打包权，在完成打包后获得系统产生的虚拟货币作为奖励。这个过程俗称“挖矿”。

某种程度上来说，“挖矿”就是机器算力大比拼。早前比特币的大热催生了矿机市场的迅速膨胀。在比特币大火的2017年，比特币价格从不到1000美元飙升至年底近2万美元的峰值，矿机价格也水涨船高，一度高达两三万元一台，还经常出现“一机难求”的情况。

彼时的“矿工们”想尽一切办法满世界找寻矿机，并如同候鸟般将矿机迁徙在电价便宜的地方。币圈一度流行的生存路径是“冬天去内蒙古，夏天去四川”，在国内监管高压之下，甚至将矿场转至柬埔寨、菲律宾等地。

转变出现在今年11月份，随着比特币价格出现大幅度跳水，一些售价高达两三万元一台的矿机，陡然跌为1000多元。二手矿机“论斤卖”的消息在网络上也不绝于耳。

一名资深“矿工”告诉记者，如今比特币的价格处于低位，挖矿所产生的收益已经基本不能覆盖挖矿所需要的电力和厂房租赁等成本，开机就意味着亏钱。因此，新疆、内蒙古等地区的多处小型比特币矿场已经处于“关机状态”，有的干脆选择将矿机转卖清盘。

同时，日益沉重的矿机更新换代成本也在挤压“挖矿”的利润空间。这位“矿工”说，近一年来矿机更新迭代加速，更大算力的矿机不断涌现，算力较小的旧矿机很快被淘汰。矿机之间的竞争日趋白热化，矿机成本上升叠加币价下跌影响，一些比特币矿场入不敷出，只能选择卖掉旧矿机“退圈”。

在这种情况下，无论是二手矿机的价格或者新矿机的销量均受到了影响。此外，矿机还涉及庞大的硬件市场，矿机由热转冷也将波及一些外围市场，比如目前显卡、芯片及其他电子元器件价格也已显出跌势，未来走势仍有待观察。

跌势或将延续

比特币存在泡沫，似乎已是一个无需讨论的问题。早前，社交媒体上一张图片被广为转发，图中显示比特币的价格曲线和经典的泡沫曲线惊人地吻合。

“比特币存在着与历史上私人货币一样的根本性缺陷：价值不稳、公信力不强、可接受范围有限、容易产生较大负向外部性等。”原社科院金融研究所金融发展室主任易宪容表示，设计者表面上是要给网络交易提供一套类似的现金交易系统，实际上成了少数人席卷社会财富的工具，其价格突然暴升，吹大了一个历史上最大虚拟货币的泡沫。

此前包括美国在内的一些国家批准比特币期货交易，却并不加以认真监管。这给比特币披上了貌似合法的外衣，也使得比特币更像是17世纪荷兰的“郁金香泡沫”。

游走于灰色地带的日子或许即将走向终点，当前越来越多国家和地区意识到放任虚拟货币发展对金融稳定的不良影响。英国金融市场行为监管局正在讨论一项针对虚拟货币衍生品的禁令。香港证监会表示正在研究监管加密货币交易所的计划。印度央行则早在今年4月份就禁止银行等机构提供数字货币交易服务等。

专家认为，较之于此前近2万美元的高点，比特币目前的价格看似跌幅已深，但如果未来各国政府加强监管，或其自身技术分歧加深等，比特币去泡沫的程度会更深。

从比特币过往走势来看，比这次更高的跌幅也不是没有发生过。在2013年至2015年，比特币从高点1242美元跌到低点198美元，跌幅达84%。如今潮水又在退去，是否触底还难以断定，未来走向值得警惕。

业内人士认为，比特币大跌，对于区块链行业来说未必不是一件好事。此前一些不法分子打着“金融创新”“区块链”等旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，借“区块链”概念行非法集资、传销、诈骗之实。当前虚拟货币的暴跌，正好为市场提供出清机会。泡沫过后，或许也意味着真正的“产业区块链”时代即将到来，随着市场监管的更加完善，未来真实的区块链技术将具备相当广泛的应用空间。（记者 李华林）

(责编：杨曦、仝宗莉)