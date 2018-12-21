原标题：“新零售+”站上新风口 新零售万亿市场开启新消费时代

“煎饺、豆皮一锅15分钟，蒸饺20分钟，热干面烫一碗2分钟。”湖北武汉的王女士把早饭的火候算得一清二楚，她家离附近的新零售智慧餐厅步行距离约为15分钟，早上出门前用手机点一份蒸饺，人走到取餐柜前，早点就在柜子里了。提前下单、免排队正是新零售带来消费者的新体验。

从“无人超市”到“半小时送达”，从“三公里内理想生活”再到“新零售之城”，在即将过去的2018年，这些曾经新鲜的词汇已经融入不少人的日常。有统计显示，2018年新零售消费的占比已经达到22%。如今，以零售和制造融合为代表的“新零售＋”已站上新的风口。

变革与探索：

新零售两年考喜忧参半

“如果用一个关键词来概括2018年零售业的发展，我觉得应该是‘变革’。每一种模式的零售业都在寻求变革。”大商集团有限公司总裁、大商天狗电子商务有限公司总裁刘思军对《经济参考报》记者说。

这一年，电商巨头加速布局零售业。阿里提出打造“新零售之城”，孵化出的超级物种——盒马在16个城市的线下店已超过100家，主打生鲜百货1小时送达的“淘鲜达”已开通269个城市，660家线下商超门店；腾讯“智慧零售”旨在做零售商的数字化助手，以数字化手段助力零售业转型升级，与永辉、家乐福、沃尔玛等零售巨头建立深度合作；京东生鲜食品超市7FRESH启动北京、上海、广州、深圳、成都等城市开店进程。

这一年，新零售为线下商业企业带来新的想象空间。无论是银泰百货、还是王府井百货、天弘股份，都在发力数字化、体验式、供应链，呈现营收及利润双增长态势。以苏宁为例，在智慧零售大开发战略的强力推进中，2018年苏宁累计新开店面近7000家，其中仅苏宁小店就近2900家、苏宁零售云近1900家，此外还有苏宁红孩子、苏宁极物、苏宁易购直营店，大润发、欧尚合作店等。

这一年，全国数十城市明确表态要推进新零售发展，并借机打造“新零售之城”。

这一年，也有一些企业在转型失败后陷入利润下滑、财务负担增加的困顿，亏损中举步维艰……

“对于新零售业内的企业而言，2018年可以说是喜忧参半。喜的是，新零售这个概念被越来越广泛地接受，很多企业也在做尝试。忧在于，尝试中已经有些企业遇到了困难，发展瓶颈显现。”中国人民大学商学院副教授、中国商业经济学会副会长王强告诉《经济参考报》记者。

创新与融合：

“新零售＋”站上新风口

一位业内分析师对《经济参考报》记者说，2016年新零售更多停留在概念层面，2017年是新零售“跑马圈地”的一年，2018年则是新零售快速扩张和迭代的一年，现在大家对新零售市场的认识也更趋于理性和成熟。

两年多来，新零售一直在摸索与思考中前进，既有资本涌入的热闹，也有投资失败的冷静，既有科技、电商巨头的跑马圈地，也有部分企业的逐渐没落。

在王强看来，发展热潮中也需要一些冷思考。“无论是叫新零售，还是智慧零售，无论是线上线下融合，还是对传统的改造，不管哪种模式，都无法脱离零售业的本质。”他说，“零售业本身是个辛苦的行业，向消费者提供产品和服务，赚取差价，这是行业特质。和风险资本快速变现的逻辑完全不一样。这也是失败的企业最值得反思的地方。”

“业内有一点共识是，以数字化和数据驱动来实现成本控制和效益增长。”刘思军说，展望2019年，希望有一些可持续的模式出现，但科技应用和大数据应用是标准配置。

多位业内人士也对记者表示，2019年新零售企业在市场中“优胜劣汰”的趋势将更加明显。

事实上，一些新的探索已经开始。业内开始思考，新零售有没有可能溢出零售的边界，新零售想象力的边缘是否存在于制造业。以零售业与制造业等其他行业的融合为代表的“新零售＋”开始站上新的风口。

例如，“淘宝心选”正试图借助淘宝大数据资源，实现以消费者偏好定制来引导生产制造端，淘宝“天天特卖”启动数字化工厂改造计划，深入制造端，用数字化改造的方式提高工厂规模化生产效能。“未来3年，我们将打造1万家天天特卖定制工厂。”淘宝天天特卖总经理唐宋说。

展望与崛起：

迎接新消费红利时代

是创新还是坚守，以哪种模式创新，成为每个零售企业思考的问题。但不可否认的是，数据驱动和科技应用的趋势已经成为共识，伴随消费升级的推进，零售业正在准备迎接新消费崛起的时代。

尽管统计口径不同，来自不同机构的数据均显示出，新零售将开启万亿级乃至十万亿级市场空间。市场研究咨询公司英敏特数据显示，2018年，新零售在中国消费者商品零售总额中的占比将达到22.4%，这一占比相较于2013年的8%，近乎翻了三倍，预计到2023年占比将增至33%。

前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国零售行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》预测，未来几年新零售交易规模年复合增长率将达115.27%，到2022年，市场规模将突破1.8万亿元。

国家统计局数据显示，2018年1月至11月，全国网上零售额80689亿元，同比增长24.1%。其中，实物商品网上零售额62710亿元，增长25.4%，占社会消费品零售总额的比重为18.2%。

有业内专家指出，新零售发展潜力巨大，将为消费增长和经济发展注入新的活力。一方面，新零售推动了消费增长、带动了消费升级；另一方面，新零售能够在消费领域异军突起，也正是基于我国消费稳步增长加快升级的背景。

专家指出，一个“新消费时代”正在到来。95后消费群体的崛起、三四线城市消费潜力的发掘等，在不断迭代的商业基础设施和互联网等继续迅猛发展的助推下，都将释放新的消费红利。

商务部流通产业促进中心研究员陈丽芬指出，改革开放40年来，我国消费升级的步伐从未停止，当下迎来了消费升级的窗口期，消费被提高到前所未有的战略高度。“2018年，正值改革开放40周年，内部能量积累到位，外部压力扑面而来。这一年，注定要成为我国消费升级的历史元年。”她指出。（记者 孙韶华 实习记者 郭倩 实习生 秦悦文）

(责编：杨曦、仝宗莉)