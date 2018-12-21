将优质资源投入民营经济领域

12月5日，由广东工行参与筹组的广东上市公司新动能基金正式启动运作。

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11月8日，工商银行广东省分行（以下简称广东工行）成功发行广东省首批民企债券信用风险缓释凭证，为民企债券发行提供信用保护；工行广州分行推出支持民企发展9条措施、未来3年提供不低于1000亿元融资……近日来，广东工行通过组织民营企业座谈会、战略合作签约、推出支持民企发展举措等多种方式落实中央支持民企有关要求。

2018年1月至11月，广东工行累计投放民营企业贷款超2000亿元，占全部公司贷款投放额55%；截至11月末，该行民营企业有贷客户超1.5万户，比年初增加超3000户，民企有贷户占全部公司贷款客户数85%；贷款余额近3000亿元，民企贷款余额占全部公司贷款52%。

多措并举支持民营经济

“工商银行名字就带着‘工’和‘商’，是依靠工商信贷起家的，始终坚持‘不唯所有制、不唯大小、不唯行业、只唯客户优劣’的指导思想。”广东工行有关负责人表示。

据介绍，广东工行2010年即提出“国有银行要支持民营经济、大银行要做小业务、老银行要做新业务、本土银行要有国际化视野”的四大理念，前两项均与支持民营、小微企业紧密相关。近年来，该行不断深化践行四大理念，推出各类针对性金融产品，持续提高民营、小微企业授信占比，降低融资成本，适度提高信贷风险容忍度，满足企业多元化需求。

2016年，广东工行在全辖开展“银税互动 助力小微”活动，与各级税务机构合作，在工行系统内率先推出小企业税务贷；2017年，成立普惠金融业务推进委员会，制定专门的综合服务、统计核算、风险管理、资源配置、考核评价机制，深化小微业务发展；2018年，在全辖组织“工银普惠行”等主题活动，广泛开展小微金融“三联动”“三走进”活动，为企业度身定制融资方案，推动民营金融增量、扩面、平价。

“按合作协议安排，广东工行接下来会重点支持华星光电G11代线液晶面板、广州东部固体资源再生中心污水处理厂等一批民营企业重大项目建设，合计金额超300亿元。”广东工行有关负责人表示。

多维创新破解企业融资难

广东工行一直坚持创新引领，近些年来，在工行系统内乃至全国同业间创造了许多个“首笔”“首次”：

2018年12月5日，广东工行参与筹组的广东省首个省级上市公司纾困基金——广东上市公司新动能基金正式启动运作，基金目标规模200亿元，用于支持民营上市企业发展，防范和化解股权质押风险。

2018年11月8日，为盈峰集团、珠江投管集团发行信用风险缓释凭证，是国有控股大型银行首批，也是全省首批民企债券支持工具。

2015年7月，联动纽约工行助力TCL集团在美成功首发美元商业票据，是工行首单美国市场商业票据代理发行业务。

2014年，为长隆集团运作“门票收入资产证券化融资业务”，是国内首笔由证监会批准、商业银行担任财务顾问的资产证券化项目……

上述案例是广东工行服务大型民企的缩影。该行近年来通过“商行+投行”“表内+表外”“境内+境外”“本币+外币”的融资新模式，为企业提供成本更低、效率更高的资金支持，近3年为民营企业累计发放融资超6000亿元。

小微企业大部分为民营企业。在服务小微企业方面，该行构建起“标准化+个性化”“短期+长期”“线上+线下”全产品普惠融资体系，并且坚持实行“保本微利”定价原则，同时主动推出一系列减免收费优惠措施，并通过推广“税易通”等随借随还、不提款不计息的网络循环贷款产品，帮助广大小微企业解决融资难、融资贵问题。

截至11月末，广东工行普惠口径贷款客户近3.6万户，比年初增加53%；贷款余额434亿元，比年初净增近80亿元，增速高于各项贷款增速14个百分点。

优化机制持续为企业赋能

经营机制优化方面，广东工行2009年即在省行设立专职小微企业金融服务的一级部门。2017年7月起，又在省行和各分行原小企业金融业务部基础上成立普惠金融事业部，组建起超过1500人的普惠金融专业人才队伍，形成多层次全覆盖的服务架构。

针对小微企业特点，广东工行优选9家二级分行和8家一级支行，试点成立小微金融业务中心，推进小微中心专营改革，设置差异化信贷流程，大幅提高普惠贷款业务效率，从企业提交资料到完成审批一般仅需5个工作日，效率提升了3倍，更好契合小微企业用款“短频急”特点，满足了小微企业资金需求。

“下一阶段，广东工行将继续优化体制机制，将服务民营、小微企业进一步融入发展战略、信贷文化、政策制度、产品服务等各个环节，通过制度积极引导全行优质资源投入到民营经济领域。”广东工行有关负责人强调。

《 人民日报 》（ 2018年12月21日 15 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)