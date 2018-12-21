为农业可持续发展保驾护航

12月5日是世界土壤日，主题为“土壤与食物”的世界亲土种植联盟年度论坛当天在联合国总部大厦举行。来自中国的金正大集团和金丰公社受邀出席，并向与会嘉宾分享了自身亲土种植的方案和成果。“金正大集团将再接再厉，为亲土种植在全球的推广普及贡献智慧！”金正大集团副总裁、金丰公社董事长李计国在会上表示。

同发达国家企业相比，金正大集团引入土壤改良理念和技术时间虽短，却后来居上，成为推广普及亲土种植的领航者。

推广生态友好型种植理念

1厘米厚的土壤形成需要1000年，污染破坏却在须臾之间。近年来，土壤污染、地力退化已经敲响了全球粮食安全和食品健康的警钟，治理土壤污染、改善土壤状况刻不容缓。在中国推进耕地修复，不仅要靠老办法，更需要农业高新科技助力。

作为生态友好型的种植理念，亲土种植不仅能够有效改良土壤，而且能够实现品质农产品的可持续规模化生产，解决粮食安全和食品健康两大问题。亲土种植理念引入中国以后，如何与中国“土情”相结合，实现亲土种植落地，是亟须解决的问题。

金正大集团作为世界亲土种植联盟在中国的重要合作伙伴，凭借其20年的科技积累和根植种植业的实践经验走出了一条“科技+服务链”的创新之路，提出包含“改土养地、减肥增效、品质提升、综合服务”在内的亲土种植四部曲和一系列切实保护提升耕地质量的原则和方法。

美国纽约大学生物及土壤学博士坎特评价金正大集团亲土种植四部曲说：“落实亲土种植，中国代表提出的方案切实可行。”

金正大集团融合了全球农业领域的领先企业、技术和产品等优质资源，坚定不移地走国际化道路，坚持推进全球资源布局，通过科技和服务双重赋能，为“绿色植保”提供新思路。

创新服务助力增效增收

在推动亲土种植方案落地的过程中，金正大集团一方面通过改土养地和减肥增效，实现提升土壤质量和作物优质高产双重目标；另一方面成立现代农业服务平台金丰公社，汇聚全球种植业产业链优质资源，为农户提供农技培训指导、作物全程营养解决方案、农机具销售租赁、农机手代种代收、农业金融等全方位的农业服务，帮助优质农产品发展品牌、产销对接，促进各方共赢，助推亲土种植落地生根。

目前，金正大集团已在全国近20个省区服务200余万农户，发展农机师服务队伍6万余名；打造出了“黄金富士”“陕陕的红心”等多个亲土种植特色农产品，加快推动亲土种植的产业化进程。

为了让亲土种植方案加速落地，金正大集团还联合国内外政、产、学、研、用各方共同发起亲土种植百千亿行动，在全国上千个农业重点县，通过示范田建设、服务站打造、田间技术培训、科技带头人表彰、公益基金设立等举措加速亲土种植方案在千县万户落地生根。

一大批率先接受亲土种植的农户从中获益，并自愿投入到亲土种植的普及推广中去，形成了一传十、十传百的口碑力量。山东文登的西洋参农张英泮表示，“在看到我家示范田里的长势后，邻里乡亲都跃跃欲试了”。张英泮使用亲土种植技术和产品以后，家里土地的pH值由4.5变成了6.87，西洋参皂甙含量达到8.7%—8.8%，硒含量达到0.12%，一亩地能够多赚5万元钱。

服务链上游汇聚了世界著名化工企业巴斯夫、拜耳，全球著名管理咨询公司和技术服务供应商埃森哲和世界银行集团国际金融公司，负责提供技术、产品、资金支持；下游有农业龙头正大集团、阿里巴巴农村淘宝、京东农业等，负责搭建产销对接通道。

为全球农业贡献经验智慧

联合国相关报告预测，2050年地球人口将达到100亿。如何养活100亿人口，而且不以损害土壤为代价，亲土种植给出了兼顾土壤健康与食品安全的创新性解决方案。“亲土种植对于全球粮食安全至关重要，它能够有效改良土壤、推动种植业的产业化发展，有助于消除全球饥饿。”美国加州大学河滨分校教授麦吉芬说。

亲土种植从引入理念到推广普及，短短一年时间里已结出累累硕果，受到了联合国粮农组织纽约办事处主任穆卡维的高度肯定。

过去一年，金正大亲土种植方案已经服务1.6亿亩耕地，不仅有效改良了土壤，还为农民平均增产15%，减少化肥使用量30%，减少农药使用量10%，提升了社会效益和经济效益。

目前，金正大集团已在欧洲、以色列、美国、日本建立了四大国际研发中心，拥有10个海外生产基地、20余家分支机构，在全球20多个国家建立了国际示范田。

金正大集团董事长万连步表示，金正大集团将继续通过“科技+服务链”双轮驱动，引领行业进步，赋能亲土种植方案，为解决全球农业复杂问题贡献经验和智慧。

《 人民日报 》（ 2018年12月21日 15 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)