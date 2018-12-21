澳门举行多项活动庆祝回归祖国19周年

本报澳门12月20日电 （记者苏宁）澳门特区政府20日上午举行澳门特别行政区成立19周年庆祝酒会，喜迎回归祖国19周年。行政长官崔世安致辞时表示，特区政府将充分认识和准确把握澳门在新时代国家改革开放中的定位，以“国家所需、澳门所长”为原则，创新思维，开拓进取，全面参与国家深化改革开放的战略部署。
崔世安指出，新的一年，特区政府将与广大居民团结一致，把认真学习贯彻习近平主席的重要讲话精神、有序建设“一中心、一平台”、加大力度推进经济适度多元，作为当前澳门的重要工作。崔世安表示，明年是澳门回归祖国20周年，也是特区政府换届之年，特区政府将依法有序做好行政长官选举委员会委员的选举安排以及行政长官的选举工作，营造良好有利的社会氛围。
全国政协副主席何厚铧、中央政府驻澳门联络办公室副主任姚坚、外交部驻澳门特派员公署特派员沈蓓莉、解放军驻澳门部队政委周吴刚、澳门立法会主席贺一诚、终审法院院长岑浩辉，以及澳门行政会委员、立法会议员、特区政府官员、澳区人大代表、政协委员等各界来宾900多人，出席了今天的庆祝酒会。
酒会前，特区政府和驻澳部队分别在金莲花广场和驻澳部队军营举行了隆重的升旗仪式。多个政府部门及民间团体也举行了多项庆祝活动：邮电局在集邮商店为市民加盖“澳门特别行政区成立19周年纪念”邮戳，并出售纪念封；民政总署举办“浪漫爱城——冬季花卉展”，展出来自不同地区、色彩多样且气味芬芳的玫瑰花；旅游局则在晚上举行烟花表演，为节日增添喜庆气氛。
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