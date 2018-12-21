道路硬化完成880公里，易地扶贫搬迁完成1357户，新村建设户办工程完成14409户……近日，四川省广元市朝天区脱贫攻坚项目建设全年目标任务全面完成。今年以来，该区对标制定专项扶贫实施方案，出台“责任清单”和“任务清单”，以“两张清单”落细落准脱贫攻坚任务。

一线扶贫 人人行动

广元市委常委、朝天区委书记蔡邦银说，2018年是朝天区决战决胜脱贫摘帽之年，全区上下统一绘制了一张“责任清单”，分别由区委区政府主要负责人、县级干部、行业扶贫牵头部门、帮扶部门负责人任指挥长，逐级细化职责，压实责任，形成“一级抓一级、层层抓落实、责任全覆盖”的脱贫全域作战、统一作战、协同作战格局。

在“人人都是扶贫干部，人人都有扶贫责任，人人都上扶贫一线”扶贫思路下，该区把帮扶责任落实到联系贫困村县级以上领导干部、结对帮扶部门单位、驻村帮扶工作队、贫困村党组织第一书记、驻村农业科技人员、结对帮扶责任人，确保扶贫攻坚行动同步、执行同力。

“今年核桃、藤椒收成好，多亏了帮扶单位和干部，感谢党和政府的好政策……”结合“六个一”帮扶，朝天区持续开展了结对认亲共学政策、共谋发展、共解难题、共树新风、共庆佳节、共话感恩“六共行动”。在蒲家乡“结对走亲”活动中，该乡山垭村贫困户吴华富道出了贫困户心声。据了解，老吴原来缺乏种植技术，一直靠天吃饭。帮扶干部详细了解情况后，找农业技术人员一对一、手把手教他核桃栽培和藤椒种植技术。中耕培土、修剪整形、施肥补水、喷药防病、越冬刷干……干部心血的浸润和种植技术的支撑，让老吴今年核桃喜获丰收，收入超过6000元。

安居产业 两路推进

“这房子结实敞亮，再过一阵子就能搬进去了，住起来肯定比现在好多了……”群山巍峨，古木苍翠，10月2日，位于朝天区西北乡半山腰的关口村易地搬迁集中安置房正如火如荼进行扫尾施工，贫困户雍义祥走进粉刷完毕的两室一厅新居，抚摸着光洁的门窗，喜不自禁地说。

该乡党委书记青海介绍，在安置点项目实施前，就组织了专门的工作班子，仅宅基地问题就花了大量精力做工作，加上山高路远、雨季耽搁，从规划到拆迁到建设，一步一个脚印，能有今天的进度实属不易。

“截至2017年底，朝天区实现37个贫困村摘帽、20535名贫困人口脱贫，贫困发生率下降到2.62%。”朝天区委副书记、区长伏玉琼介绍，2018年底，该区锁定区脱贫摘帽、23个贫困村退出、4500名贫困人口脱贫目标，贫困发生率将降低到0.2%。

在脱贫攻坚一块块“责任田”里，全区统一指挥，在产业就业扶贫、基础设施建设、住房安全保障等方面展开自查整改，通过搞好“回头看”，结合乡村振兴“向前奔”。

“安居扶贫是基础，产业帮扶脱真贫——我要感恩”，在临溪乡清水村贫困户马建红堂屋门两侧，自编的对联分外醒目，昔日的穷汉子通过各方帮扶，住上了新房子，成为全区养蜂大户，日子越过越红火。

多措并举 补齐短板

“从督战通报来看，各战区建设任务完成率都达到了90%以上，但个别乡镇扶贫领域作风问题还不同程度存在……”朝天区打赢脱贫攻坚战三年行动动员会对前三季度各项工作得分进行了现场公布，让没有按照“两张清单”尽职履责的单位红脸出汗。

今年以来，朝天区开展“作风纪律巩固年”等活动，整合纪委监委机关、巡察机构等8股力量，抽调438名干部，组建扶贫监督体系，常态化开展脱贫摘帽“两张清单”督战。

“蒋家村阵地建设进度缓慢；永龙村有个别建档立卡贫困群众对自己的脱贫指标还有些含糊，工作必须细上加细……” 10月2日，纪检干部解国钧顾不得国庆假期休息，走访了3个村近20个贫困户后，向该乡党委书记一一反馈存在的问题。

朝天区纪委书记、区监委主任彭鸿介绍，针对移送的问题线索，将坚持精准处置，杜绝“点到为止”现象。

如何督促补齐短板？朝天区对存在问题整改情况实行销号管理，累计发现并纠正问题超过2000个，约谈乡镇部门一把手等27人，责令排名靠后的9个乡镇党委作出书面说明。

《 人民日报 》（ 2018年12月21日 14 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)