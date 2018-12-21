我国机械产品自给率超85%

本报北京12月20日电 （记者丁怡婷）记者20日从中国机械工业联合会获悉：改革开放40年来，机械工业产业规模不断壮大，工业增加值从1978年的97.2亿元增至2017年的6万亿元左右，增长约600倍；2017年利润总额为1.71万亿元，是1978年69.2亿元的247.6倍。机械工业产业体系不断完善，完成了从制造一般产品到高精尖产品，从制造单机到制造大型先进成套设备的转变。

生产技术水平不断提升。机械主导产品技术来源中，国内占比从20世纪80年代的24.5%，上升至目前的70%。机械标准数量从1978年的3400项发展到当前的1.72万项，重点领域与国际标准一致性程度达80%以上。机械产品自给率超过85%，基本改变了20世纪先进装备主要依靠进口的被动局面。

绿色制造、智能制造、服务型制造等新兴产业快速发展，一批先行企业服务型制造在企业总收入中占比达30%以上。此外，民营企业发展迅猛。“以2000年至2015年为例，机械行业民营企业由1.8万家、占比54.63%，发展到6.78万家、占比82.79%，资产总额比重由25.2%升至49.69%，主营业务收入占比由37.15%升至59.05%，利润总额占比由43.69%升至55.4%。”中国机械工业联合会会长王瑞祥介绍。

《 人民日报 》（ 2018年12月21日 02 版）

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