第二次全国污染源普查<br>入户调查基本完成

本报北京12月20日电 （记者寇江泽）第二次全国污染源普查暨全国土壤污染状况详查工作推进视频会议日前召开。

记者从会上获悉：各地区在前期高标准完成清查工作基础上，整体推进污染源普查入户调查工作，相关任务已基本完成，为确定全国污染源普查对象名录库、建立普查数据库、产出“一套数”“一张图”“一套核算方法”奠定了坚实基础。

开展第二次全国污染源普查和全国土壤污染状况详查，是打好打胜污染防治攻坚战的重要举措。第二次全国污染源普查是依据《全国污染源普查条例》，为全面摸清建设“美丽中国”生态环境家底开展的一次重大国情调查。全国土壤污染状况详查是《土壤污染防治行动计划》明确的首要任务，也是土壤环境管理领域重要的基础性工作。

2019年是第二次全国污染源普查的收官之年。生态环境部部长李干杰表示，各地区要坚持目标导向，聚焦数据质量，做好全过程控制，有力有序推进普查任务圆满完成。

全国土壤污染状况详查工作开展以来，农用地土壤污染状况详查进入全面收官阶段，重点行业企业用地调查工作正在有序推进。

李干杰表示，要认真做好农用地详查成果集成，确保如期保质完成农用地土壤污染状况详查任务。要强化质量管理，稳步推进重点行业企业用地调查。

《 人民日报 》（ 2018年12月21日 12 版）

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