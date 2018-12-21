今年水源地环境问题整治任务已完成99%

本报北京12月20日电 （记者寇江泽）为贯彻落实党中央、国务院关于打好水源地保护攻坚战决策部署，各地持续推进饮用水水源地环境问题整治工作。按照专项行动部署，2018年年底前，长江经济带县级、其他省份地市级水源地要完成排查整治任务，共涉及31个省（区、市）276个地市1586个水源地的6251个环境违法问题整治。截至12月19日，6212个问题已完成整改，完成比例达到99%。
目前，上海、宁夏、湖南、青海、内蒙古、西藏、天津、甘肃、山东、四川、福建、海南、重庆、吉林、北京、黑龙江、云南、陕西、贵州19个省（区、市）已相继完成2018年水源地环境整治任务，其他12个省份任务完成率也达到93%。目前，仍有39个问题尚未完成整治，涉及江西九江、河南商丘、山西太原等27个地市。
生态环境部有关负责人表示，对仍未完成整治任务的问题，生态环境部将紧盯不放，加强分类指导，精准施策，确保按期完成整治任务。
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