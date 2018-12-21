原标题：禁售最新版iPhone?高通步步紧逼 苹果市值蒸发2000亿

高通和苹果的纠纷继续升级。继福州中院11月30日做出的禁售令之后，高通再次把苹果告上中国法院。除了要求强制执行禁售申请外，还要求禁止苹果公司在华销售最新的iPhone XS和XR。

据彭博社12月19日报道，高通总法律顾问Don Rosenberg认为，苹果应该立即在中国停止所有iPhone 6S到iPhone X型号的销售。高通还努力寻求将这一禁令扩大到涵盖苹果的其他机型，包括最新的iPhoneXS和XR。

如果这一申请得到福州中院批准，这将意味着将有9款苹果手机不能在中国进行销售。

根据苹果提交的法院文件显示，2017年，苹果在中国的销售大约5亿部左右，并且贡献了超过60%的营收。这也是为什么高通在中国死死咬住苹果不放的主要原因。

如果中国真的强制执行“苹果禁售令”，按照0.5万元/部的均价来计算，苹果的营收即将减少2.5万亿元，相当于江西一整年的GDP。

就在苹果和高通两家科技巨头相互掐架之际，两家公司的股价也呈不断下跌的态势。截至昨日美股收盘，苹果和高通的股价相较9月的前期高点下跌均下跌40%左右，其中苹果公司的市值蒸发超过2000亿美元，失去盘踞了近八年之久的宇宙第一的宝座。

（19日，高通下跌1.89%，纳斯达克指数同日下跌2.17%）

（19日，苹果下跌3.12%，而道琼斯工业指数同日下跌1.49%）

昔日爱人反目 利益是根本

曾经，高通和苹果也曾有过5年之久的蜜月期。2011年，高通成为苹果基带芯片的独家供应商。

然而到了2016年，苹果在Iphone7部分手机上采用了英特尔基带，亲密爱人从此出现嫌隙，不断发生大规模的专利诉讼和纠纷，双方甚至在多个国家互相告。

2017年1月，苹果起诉高通报复涉嫌垄断，并拒绝退还承诺的10亿美元专利授权费。并在同年的二季度开始拒绝向高通支付专利使用费。

随后高通否认了苹果的指控，并在各国起诉苹果侵犯其专利，指控苹果暗中唆使iPhone供应商拖欠应向高通缴纳的专利费。

（来自中信证券研报）

而两者所争议的，就是业内俗称“高通税”的问题。简单来说，就是手机厂商在使用高通的芯片时，不仅需要为购买的芯片付费，同时还要按整机价格的百分比付费。据了解，苹果每售出一台iPhone，就给予高通整机价格的3%-5%的专利费，外加单独的专利许可费。

近年来，iPhone手机利润不断增加，来自于摄像头、设计等多方面的创新提高。苹果认为，这部分提高与高通公司并无关系，但苹果却不得不按固定比例与高通分享iPhone的利润。

高通以整机成本为基础的收费模式，一直以来业内饱受争议。从2009年到2018年期间，高通在全球范围内因垄断或妨碍公平竞争等问题，收到40多亿美元的行政罚单，这其中还包括来自中国的1亿美元的罚单。

即便如此，由于专利授权给高通提供了过半盈利，因此高通不会轻易在授权费率上让步，同时高通不会轻易放弃苹果这头“肥羊”。自从苹果拒绝支付高通专利授权费之后，高通的专利授权费明显下滑。

苹果尚未倒下，高通就率先自损八百兵将，因此高通加速了对苹果的步步紧逼。

2018年12月10日晚，高通对外宣布2018年11月30日福州中院做出诉中临时禁令，要求苹果在中国的四家子公司立即停止对高通两项专利的侵权行为。禁止销售iPhone 6S， iPhone 6S Plus， iPhone 7， iPhone 7 Plus， iPhone 8， iPhone8 Plus 和 iPhone X的诉中禁令，涉及产品包括苹果在2014年至2017年间推出的所有手机。

然而，随后有消息称，苹果的四家子公司只有苹果电子产品商贸（北京）有限公司福州泰禾分公司签收了法院裁定书，其他三家苹果电脑贸易（上海）有限公司、苹果电子产品商贸（北京）有限公司以及苹果贸易（上海）有限公司均拒签裁定书，邮件退回福州中院。

同时，苹果公司提交了重新审议请求。

虽然在复议期间苹果公司仍要继续执行裁定，但是苹果并未下架相关产品，只是在本周将针对旧款型号的苹果手机进行系统更新，以此来规避高通宣称iPhone禁售中的两个专利纠纷，但高通方面对这一说法并不认同。

Rosenberg在采访中表示，法院上周批准了这一命令，随后该命令已生效，不能像苹果制造商声称的那样，通过软件或操作系统升级而自动规避。高通正努力寻求强制执行这一禁令，并申请延长这一禁令，以覆盖最新款手机。

而福州中院至今尚未公开回应，苹果通过系统升级能否避免相关产品遭到禁售。

吃瓜群众给苹果支招 建议使用华为基带

去年，高通刚刚把苹果告上中国法院的时候，吃瓜群众很是着急，纷纷给苹果支招，建议对高通进行反垄断调查。

随着，大家对“高通税”的逐步了解，吃瓜群众更是一边倒地支持苹果，甚至建议苹果使用华为的基带。

吃瓜群众最担心的是，如果苹果真的被禁售，手机游戏就没法玩了。

和解是大概率

随着iPhone销量停止增长后，苹果在iPhone营收上的增长更加有赖于技术的创新和价格的提升。如果按照当前收费模式，iPhone价格越高，高通从苹果身上薅的羊毛越多。但如果高通公告中所述机型禁售，将会对苹果中国市场的业绩造成严重的影响。

分析师表示，大中华区给苹果公司贡献了19.6%的营收。从产品来看，iPhone给苹果贡献了过半营收，而按照往年的比例计算，这些老款机型可能会占据四季度iPhone销量的三四成。

如果苹果彻底输掉了这场官司，只需付个几十亿美元就可以了。同时，苹果也已经在使用高通芯片的同时，使用英特尔芯片，希望能逐渐摆脱对高通的依赖，例如最新款的Iphone XS Max。

而对高通而言，苹果的抵制将导致公司失去部分基带芯片收入和授权收入的同时，也可能引发其他厂商跟进。

因此，分析师认为，大概率是以和解收场，因为双方都是彼此重要的战略合作对象，目前的紧张局面都是在商言商而已。

高通CEO曾接受媒体采访时也表示，他们并不会跟苹果一直争锋相对下去，最终还是希望和解并继续合作。

(责编：杨曦、仝宗莉)