原标题：为企业减负 部分银行调低小微贷款利率

12月20日，记者获悉，年末部分银行开始冲刺小微企业贷款考核，要求四季度小微企业贷款利率必须低于三季度利率。

“上级行要求小微企业贷款（指的是单笔贷款在1000万元以下小型企业和微型企业的贷款）利率必须低于三季度利率50个BP（基点），四季度比一季度降100个BP。”某大型上市银行人士表示，但不确定这一要求是否来自监管部门的窗口指导。另一大行对公业务人士表示，“对小微企业贷款的利率，我们银行一直是比较低的，有无窗口指导都很低。”

记者注意到，11月9日召开的国务院常务会议要求，加大金融支持缓解民营企业特别是小微企业融资难融资贵。力争主要商业银行四季度新发放小微企业贷款平均利率比一季度下降1个百分点。根据可获取的公开数据，经记者初步测算，保守估计该项优惠措施将为小微企业减负130.43亿元。

小微贷款利率整体走低

关于小微企业贷款利率，今年5月3日，国新办举行的国务院政策例行吹风会上，银保监会普惠金融部主任李均锋介绍，从社会抽样调查的结果看，小微企业贷款利率基本分为四类，第一类是大型银行小微企业贷款利率，在5.1%到5.5%左右。第二类是地方性法人银行小微企业贷款利率，大概在6.5%到7%。第三类是小贷公司等机构，贷款利率比较高，在24%左右。第四类是纯民间借贷利率，在36%左右。

在6月举办的第十届陆家嘴论坛（2018）上，人民银行行长易纲提到，正规金融和民间融资的融资成本不同。近年来我国金融机构小微企业贷款利率平均在6%左右，网络借贷利率约13%，温州民间借贷登记利率在15%以上，小额贷款公司等类金融机构利率则为15%~20%。

8月21日在国务院政策例行吹风会上，人民银行副行长朱鹤新在介绍金融更好服务实体经济，有效缓解企业融资难融资贵有关情况时提到，7月末，普惠口径小微贷款同比增长15.8%，比上年末高6个百分点。7月份新发放的单户授信500万元及以下小微企业贷款利率有了明显的下降，平均水平为6.41%，比上年末下降0.14个百分点。

在10月17日人民银行关于三季度金融统计数据的发布会上，人民银行调查统计司副司长张文红提到，2018年9月，新发放的500万以下小微企业贷款利率平均水平为6.25%，比上半年低0.17个百分点。

近日，中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清提到，截至三季度末，18家主要商业银行对小微企业平均利率6.23%，较一季度下降约0.7个百分点，城市商业银行、农村中小金融机构分别降低了0.28和0.85个百分点，微众银行等互联网银行对小微企业的平均利率下降了1个百分点。

对小微支持不断增强

11月9日召开的国务院常务会议要求，加大金融支持缓解民营企业特别是小微企业融资难融资贵。会议指出，力争主要商业银行四季度新发放小微企业贷款平均利率比一季度下降1个百分点。整治不合理抽贷断贷，清理融资不必要环节和附加费用，严肃查处存贷挂钩等行为。同时采取措施做好信贷风险防范。

照此粗略推测，四季度大型银行小微企业贷款利率在4.1%到4.5%左右，地方性法人银行小微企业贷款利率大概在5.5%到6%。

值得一提的是，11月初，郭树清在接受媒体采访时指出，前三季度单户授信1000万元以下（含）小微企业贷款增长19.8%，预计全年“两增两控”目标能够圆满完成。其中“两增”是指，小微企业贷款同比增速不低于各项贷款同比增速，贷款户数不低于上年同期水平；“两控”是指合理控制小微企业贷款综合成本和贷款质量。

记者注意到，今年以来，监管部门连续部署加大对小微企业支持力度。特别是今年6月，人民银行、银保监会等五部门联合印发《关于进一步深化小微企业金融服务的意见》，这可算作今年以来针对小微企业金融服务的指引性文件，随后关于小微企业金融服务的各项工作全面推动。

五部门联合印发的上述文件提出，加强贷款成本和贷款投放监测考核。统筹考虑小微企业贷款“量”与“价”，充分发挥大中型商业银行的“头雁”效应，带动银行业金融机构切实降低小微企业贷款利率。人民银行、银保监会及其派出机构要以法人银行业金融机构为单位，加强对单户授信总额1000万元及以下小微企业贷款利率的监测和考核。对个别贷款利率定价明显高于当地同类机构平均水平、下降空间较大的银行，要适当强化监管工作要求；对成立不久、目前尚处于亏损状态的村镇银行，可差别化考虑。

(责编：杨曦、仝宗莉)