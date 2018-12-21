原标题：保险中介年内被罚逾3300万元 欺骗投保人积习难改遭严惩

■本报记者 苏向杲

今年以来，保险中介违规依然是监管处罚重点领域。据《证券日报》记者了解，今年以来保险中介（专业代理机构+兼业代理机构）合计被罚超过3300万元。

整体来看，专业保险中介机构的违规行为，集中于利用执行保险中介业务之便牟取非法利益等；兼业中介的违规行为主要包括欺骗投保人、被保险人或者受益人等；保险中介从业人员的违规行为，主要涉及未经许可从事对应的保险中介业务等。值得关注的是，今年以来银行机构（保险兼业代理机构）被罚多因欺骗投保人。

一家大型保险中介副总裁对《证券日报》记者表示，今年以来寿险行业普遍转型长期保障型产品，导致部分中介业务出现负增长，因此部分中介才会通过各种途径套取费用，增加业务人员激励。而财险行业在车险费改后，费用竞争更加激烈，个别险企借助中介渠道套取费用，补贴渠道手续费。

不同类型中介违规原因各异

一般来说，保险中介分为专业中介和兼业中介机构，专业中介又包括专业保险代理、保险经纪公司、保险公估公司等，兼业中介机构包括银行、汽车4S店等机构。总体来看，专业保险代理公司及兼业机构中的银行，在中介行业中代理保费占比较大。

从处罚原因来看，据《证券日报》记者梳理，保险代理公司违规行为主要包括：一是未按照规定投保职业责任保险；二是临时负责人实际任期超过规定期限；三是虚列费用；四是聘任不具任职资格、或未经核准任职资格的高管或其他工作人员；五是未经批准合并、分立、解散，或者未按规定报告有关重大事项；六是未按照规定报送、保管、提供有关信息、资料；七是未按规定履行告知义务或制作、出示客户告知书；八是未按规定管理业务档案、保管专门账簿；九是利用执行保险代理业务之便牟取非法利益；十是未经批准变更分支机构营业场所或撤销分支机构；十一是与非法从事保险业务或者保险中介业务的单位或者个人发生保险代理业务；十二是给予或者承诺给予保险公司及其工作人员、投保人、被保险人或者受益人合同约定以外的利益；十三是未经批准设立分支机构或者变更组织形式；十四是超出批准或核准的业务范围、经营区域从事业务活动等。

而保险经纪公司和公估公司的违规行为主要有：临时负责人实际任期超过规定期限；虚列费用；代理机构、经纪机构未经批准合并、分立、解散；未按照规定报送、保管、提供有关信息、资料；未按规定履行告知义务等。

此外，兼业代理和个人代理的违规行为主要有：欺骗投保人、被保险人或者受益人；给予或者承诺给予合同约定以外的利益。

整体来看，今年以来，保险监管部门对保险中介市场违法违规行为打击力度逐渐加强。继《保险经纪人监管规定》、《保险公估人监管规定》后，7月份银保监会下发《保险代理人监管规定(征求意见稿)》，明确了保险代理中介、个人代理人的资质要求和业务行为，加大对违法违规和失信行为的惩戒力度。

银行被罚多因欺骗投保人

从今年被处罚金额最多的保险中介来看，今年10月份，安诚保险销售有限公司宁波分公司因财务数据不真实，领到了中介机构最高罚单50万元。

根据宁波银保监局披露信息，2017年8月份-2018年5月份，安诚销售宁波分公司与323人签订虚假劳动合同，用于应某、蔡某等6名团队长虚挂业务，并虚列应某、蔡某等6名团队长工资绩效1537.28万元，实际用于支付销售佣金或协助保险公司虚构中介业务。时任公司总经理张军为对该行为直接负责的主管人员。对此，监管部门给予张军警告，并处罚款8万元的行政处罚。

除上述中介之外，银保业务由于在寿险保费中占比较高，银保被处罚的情况也备受关注。例如，10月份，上海银保监局曾连发6份处罚函，直指银行保险销售误导等违规问题。据《证券日报》记者不完全统计显示，今年以来，共有超过10家银行因保险销售违规等问题被罚。

实际上，为解决上述诸多销售误导问题，今年以来，中国银保监会进一步强化了对保险销售误导的查处惩戒力度：针对损害保险消费者合法权益的典型问题和突出公司，组织开展“精准打击行动”；针对人身保险销售、渠道、产品和非法经营等方面问题，开展人身保险“治乱打非”专项整治；5月30日银保监会还发布了《关于防范银行保险渠道产品销售误导的风险提示》，强化银保销售管理。但从下半年的处罚情况来看，银保渠道销售销售误导依然屡禁不止。

(责编：赵爽、仝宗莉)