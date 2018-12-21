原标题：11月份各类理财产品比拼：网贷平均收益率9.3% 远高于银行理财、基金

■本报记者 苏向杲

普益标准发布的最新报告显示，11月份，银行理财产品11月份的平均收益率为4.37%（剔除结构性产品、净值型产品及外币产品），较10月份下滑9BP；信托理财产品平均收益约为8.90%，环比上升29BP；货币基金产品收益在经历连续4个月份下滑后，迎来拐点，收益率小幅上行，环比上涨6BP至2.83%。而11月份，网贷行业平均收益率为9.3%，虽然环比下降11BP，但仍高于其他理财产品。

但网贷行业高收益伴随着高风险。截至2018年11月份，网贷平台的正常运营平台数量1184家，较10月份下降56家。从平均期限来看，2018年10月份网贷平台平均借款期为15.07个月，环比拉长0.41个月，同比拉长5.81个月。11月份行业平均借款期限小幅反弹，站上历史最高点，这主要是因为随着行业清退加快，头部平台的影响增强，且头部平台的平均借款期限大部分较长，从而综合影响行业平均借款期限持续走高。

从其他各类市场产品发行及运行概况来看，2018年11月份，403家银行理财产品共发行了8877款理财产品，与2018年10月份相比，发行银行数量减少2家，产品数量减少了1532款。

信托理财方面，11月份共发行了896款集合信托产品，较2018年10月份减少284款，平均期限为20.7个月份，期限拉长2.68个月。当月集合信托的投资领域包含证券市场、房地产、工商企业、基础产业、金融机构等较多维度，未发生实质变化。

基金方面，就基金产品运作情况来看，收益在经过几个月份的下跌后，出现小幅上扬，但目前平均收益率依然未达3%。根据Wind统计数据显示，六成以上货币基金产品7日折算年收益率低于3%，仅新沃基金、泓德基金、华富基金、易方达基金、东吴基金管理有限公司旗下6款产品7日折算年收益率高于4%，产品数量占比不足1%。

此外，据《证券日报》记者梳理，11月份万能险产品绝大多数当月结算利率徘徊在4%左右。

(责编：赵爽、仝宗莉)