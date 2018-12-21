原标题：2019年宏观政策“稳字当先”

主持人孙华：中共中央政治局近日召开会议，分析研究2019年经济工作。会议明确：各项宏观调控目标可以较好完成，三大攻坚战开局良好，供给侧结构性改革深入推进，人民群众得到更多实惠，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。今日，本报将围绕宏观调控中的杠杆率进行解读。

本报记者 苏诗钰

自2016年以来，国家发改委牵头开展积极稳妥降低企业杠杆率工作，会同财政部、人民银行、银保监会等部际联席会议相关组成部门，按照党中央、国务院决策部署，针对高负债优质企业、低效无效企业以及国有企业等不同对象，采取有针对性的措施，不断推动企业降杠杆工作取得新进展。

中国国际经济交流中心经济研究部副研究员刘向东昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，随着国际国内经济形势的变化，宏观调控政策需要适度微调，因此去杠杆到稳杠杆的转变就是不再大幅度去杠杆了，而是适当采取稳定杠杆的做法，让企业熬过外部风险加大带来的压力。明年看，继续稳杠杆的可能性比较大，而且去杠杆本身就是个逐步的过程，需要一段时期消化处理。

今年年初，国家发改委会同人民银行、财政部、银保监会等相关部门，联合印发了《关于市场化银行债权转股权过程中具体政策问题的通知》。根据市场发展需求，11月13日，国家发改委又联合人民银行等5部门印发《关于鼓励相关机构参与市场化债转股的通知》，鼓励私募股权投资基金、保险机构、信托机构等具有股权投资资格的市场机构依法依规参与债转股工作。

今年7月份，人民银行向5家国有商业银行和12家股份制银行定向降准0.5个百分点，释放5000亿元资金定向用于支持市场化债转股。在各方的共同努力下，截至今年11月底，市场化债转股签约项目总金额达到18928亿元，资金到位5050亿元。今年以来，市场化债转股签约总金额2437亿元，到位金额1572亿元。

针对国有企业资产负债率持续相对较高的问题，按照中央统一部署，今年8月份，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》，要求国有企业通过优化治理结构、市场化债转股等方式降杠杆，实现国有企业平均资产负债率2020年末较2017年末下降2个百分点的目标要求。

目前，国有企业降杠杆工作已取得一些积极进展，根据财政部统计，2018年10月末，全部国有企业资产负债率64.8%，较去年底下降0.9个百分点；中央企业资产负债率67.7%，较去年底下降0.4个百分点。

国新未来科学技术研究院执行院长徐光瑞昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，总的来看，去杠杆是一个结构性问题，不能通过单一指标解决金融领域的潜在风险，而是应该通过政策组合，在稳定预期和确保信心的前提下精准发力。

徐光瑞表示，展望明年的宏观经济政策，考虑到复杂的内外部环境以及2019年新中国成立70周年、2020年全面建成小康社会等重要因素，2019年的宏观政策无疑“稳字当先”，财政政策更加积极有效，通过扩大赤字、减税等手段稳定社会预期，增强企业和居民获得感。货币政策更加稳健灵活，保证流动性充裕合理，增强市场活力和创新力。2019年各项宏观政策目标将聚焦在“六稳”上，即“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”，主要抓手和具体工作将落在“三大攻坚战”、支持实体经济发展、提振消费、补基建短板等方面。

(责编：赵爽、仝宗莉)