原标题：北京发布“净土三年计划” 全面禁止洋垃圾入境

资料图：“洋垃圾”销毁现场。吴诗棋 摄

本市发布“打赢净土持久战三年行动计划”

本报讯(记者 骆倩雯)本市日前正式印发《北京市打赢净土持久战三年行动计划》(以下简称“净土三年计划”)。“净土三年计划”提出，到2020年，全市土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控；受污染耕地安全利用率达到90%以上，污染地块安全利用率达到90%以上。

全市将开展土壤环境调查与监测。市生态环境局会同市农业农村局、市规划自然资源委、市园林绿化局等部门，以农用地和重点行业企业用地为重点，开展全市土壤污染状况详查。2018年底前完成农用地土壤污染状况详查，重点查明全市农用地土壤污染的面积和分布；完成重点行业企业用地调查基础信息采集工作。2019年底前完成重点行业企业用地和土壤背景点详查。2020年底前完成重点工业区域和未利用地详查。

“净土三年计划”中明确提出，由市生态环境局牵头，统筹规划全市土壤环境监测站(点)，2018年底前完成市控监测点位设置工作，基本建成覆盖城市建设用地、农用地、区级及以上集中式饮用水水源地的土壤环境监测网络；2020年底前，建成覆盖全市各用地类型的土壤环境监测网络。市农业农村、园林绿化部门及地质矿产勘查主管部门分别组织开展农用地地块土壤重点监测及地质环境监测。各区可根据工作需要，补充设置区控监测点位，增加特征污染物监测项目，加密监测频次。

从2019年起，市生态环境局、市规划自然资源委、市住房城乡建设委、市农业农村局、市园林绿化局等部门及地质矿产勘查主管部门向平台报送土壤环境监测、土地利用类型及分布、污染地块开发建设、农用地分类管理、土壤地质环境等相关数据。市生态环境局按年度统一发布本市土壤环境信息。

本市将强化土壤污染源头管控。从2019年起，相关区生态环境主管部门按照有关规定，制定本区土壤污染重点监管单位名录，向社会公开并适时更新。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，并按年度向所在区生态环境部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，每年开展土壤环境监测，并向社会公开监测结果。

“净土三年计划”提出，本市全面禁止洋垃圾入境。市生态环境局要严格固体废物进口许可证预审；北京海关、市公安局等单位要依法加强管控，持续严厉打击洋垃圾走私，封堵洋垃圾偷运入境通道。

此外，本市还将建立疑似污染地块名单。各区生态环境主管部门按照国家《污染地块土壤环境管理办法(试行)》等有关要求，根据工业用地变更土地使用性质、关停企业原址用地筛查等信息，建立疑似污染地块名单，及时上传全国污染地块土壤环境管理信息系统并动态更新；规划自然资源部门应及时将工业用地变更土地使用性质的地块信息抄送同级生态环境主管部门。对土壤污染状况普查、详查和监测、现场检查表明有土壤污染风险的建设用地地块，应纳入疑似污染地块名单。对列入疑似污染地块名单的地块，区生态环境主管部门书面通知土地使用权人。

(责编：杨曦、赵爽)