原标题：揭露模特公司骗局：做模特先交1680元 仅拍40多分钟

钱报记者来到涉事公司暗访，图为记者拍到的场景。

想做模特？先交1680元拍照片

读者爆料，交钱后拍了几回就没下文，疑似被骗，钱报记者暗访招模特的公司

面试时一直称“今天是我们招聘最后一天”，记者不愿交钱拍照片就被赶了出来

本报记者 俞任飞 文/摄

“对模特感兴趣，年龄18岁以上，身高152cm以上，主要整体形象气质好，无相关拍摄经验均可尝试，利用休息时间即可，薪资日结每小时百元以上……”

投递了无数份简历后，这份淘宝模特的招聘，让安徽姑娘陆珂动了心。

“从没觉得自己能做模特。”可优厚的待遇摆在眼前，身材不算高挑、爱发自拍、刚刚大学毕业的陆珂还是着了眼。为了入行，并不富裕的她一咬牙，凑出了入行前对方要求的“模特卡”制作费。

在交纳了1680元“拍摄费”后，陆珂原本设想的兼职模特生涯还未起步，就差不多结束了。

最近，钱江晚报记者接到陆珂的爆料，称自己疑似遭遇了所谓招模特的骗局。钱报记者随后进行了暗访，发现确实存在问题。

昨天，杭州市市场监管局和江干警方联合执法，涉事公司已停业整顿。

入行可以，先交钱

陆珂来杭州已经有5个月。

周六，她没有赖床，而是花了一个小时仔细化妆。按约定，这天是面试模特的日子。此前，陆珂一直在企业实习，薪水大半填了房租。为了在杭州立足，她一直在找兼职。

好运似乎来了，她刚发在朋友圈的自拍里，忽然有个不熟的人点评“照片拍得不错，形象过关，想做淘宝模特吗？”

对方的邀请让她有些意外，尽管喜欢自拍，但她还从没觉得自己能做模特。她决定试一试。

刚过两点，陆珂赶到了杭州艺线文化传播有限公司(下称“艺线文化”)。公司在杭州东站旁的迈达商业中心，乘电梯上4楼，沿着走廊最里边靠左一间就是。“进进出出的人还挺多的。”填完登记表之后，很快就有一位经理为她安排面试。

她向陆珂暗示，公司目前业务正在扩张，机会难得。紧接着她又点明，入职前得先拍套模特卡，用来推广，“别家拍的也行，但一般我们都是自己拍的”。

经纪人向陆珂开价，1680元一套。

陆珂退却了，这对她来说不算一笔小数目。“贴心”的经纪人看出她的难处。“你可以花呗先转给我1000元，其他钱从你薪酬里扣。”说完，她还承诺，下个周末就可以安排档期，“90元拍一件，一次至少拍三四十件，你一天就赚回来了。”

面试结束，陆珂很快从花呗里贷出1000元，交给对方。

40多分钟的模特生涯

刚交完钱，陆珂就后悔了，但她骑虎难下，简单的摄影化妆，又收了她100元。拍摄场地很简单，一大块背景白布，模特换上四套衣物，摆上几个造型就大功告成。陆珂记得，整个拍摄时长还不到20分钟，陆珂看了下，“还没我自己修得好。”

在微信上催问数次后，经纪人隔了两天答复她，来拿模特卡，“直接拍个广告”。接到通知，陆珂有些欣喜。那天下午2点，她再次赶到工作室，依然是交费化妆，换件摆拍，只不过这次拍的是包。二十分钟后，完成拍摄的陆珂出门去找同行的朋友。朋友惊讶：“做模特这么快？”

接下来是一周后，又是提前一天通知，又是同样的流程，这次拍摄道具换成了三件大衣。每次拍摄完，除了经纪公司的抽成，陆珂可以拿到一百多元的报酬。“但因为我的模特卡还没付清，这两笔钱都被拿来抵费了。”换言之，她没有拿到一分钱。而陆珂幻想的模特生涯，也在这两次加起来40多分钟的仓促拍摄后，戛然而止。第二次拍摄后，经纪人让她“回家多练练动作”。之后，就再没有消息了。

钱报记者暗访：不交钱就被赶了出来

根据地址，钱江晚报记者直接来到了迈达中心417室的艺线文化。工作室不大，一百多平方的空间内隔出了总经理室、模特部、演艺部、摄影棚、化妆室等7个房间。墙上贴着几张模特照。

两间化妆室都有人，除了一名正在工作的化妆师，其他人正在吃饭。几盒开封的辣条、泡面腾着热气，摆在梳妆台前。隔壁的摄影棚内，两名摄影师胸前挂着相机，百无聊赖地刷着手机。

绕了一圈，记者回到前台，接待小哥爱理不理。“来面试的吗，哪个老师介绍的？”当得知记者并未预约，他递来一份报名登记表。填写完成后，很快一名男经纪人就为记者安排了面试。

面试开始，按照要求起身做了几个简单动作后，经纪人开始滔滔不绝地介绍起兼职模特这份工作。“一般是从内景拍摄做起，一件衣服几十元报酬，每次拍摄1-3个小时，熟练后，就可以出外景拍摄，按时长收费，一般一小时在300-500元左右。”

“我这就算通过了吗？”记者有些奇怪。

“我们已经看过了，你底子不错。”随后他又保证，签约后第二天就能给记者派单。但签约的前提，就是必须有一套模特卡。

随后，他向记者展示了一份清单，罗列着各类模特卡的清单。“你刚毕业，就收你最便宜的1680元一档吧。”经纪人已经变成了推销员。

“我现在没钱，考虑几天可以吗？”记者尝试拖延。“不行，今天是我们招聘最后一天，本来就快招满了。”经纪人回绝了记者的请求，并帮记者想了个办法。办法和陆珂的遭遇一样，先交1000元，剩下的从报酬内扣。在记者拒绝交钱后，他脸色一变，很快将记者打发出办公室。走出工作室前，大门前的一幅海报吸引了记者。上面写着，作为三家协办机构之一，艺线文化传播有限公司参与举办了嵩元杯2018年世界超级模特全明星冠军赛浙江总决赛。记者随即致电大赛主办方，其回复称，艺线传媒并不在协办机构名单中。

记者随后从陆珂处了解到，和她一样遭遇的还有不少。

钱报记者随后向有关部门反映了这一情况。

(责编：杨曦、赵爽)