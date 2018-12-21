原标题：根治手机号码标记乱象 亟待运营商积极作为

“正因为骗子藏在手机里来势汹汹，运营商对此又视而不见，手机号码标记和拦截才作为补救和自救之道应运而生。俗话说，‘解铃还须系铃人’。根治手机号码标记乱象，有待于运营商在打击电信诈骗和骚扰方面积极作为。”

近来，有报道称，有些地方政府部门、医疗机构、社区居委会等的电话，在手机上竟被打上了“诈骗”或“骚扰”的标记。而在网上，取消电话标记竟然形成了一条产业链。据报道，湖南某女士的手机被标注为“推销”，与某平台交涉后，花了80元才得以取消标注。清白还要花钱买，真是咄咄怪事。

现在，对来电号码进行标记，几乎已成智能手机的标配。应该说，这本是有助于信息安全的好事。当我们看到陌生来电带有“推销”“广告”“骚扰”“诈骗”等负面标签时，一般都会拒接，有时还会再加一次标记，“坐实”其“坏号码”的身份。这样，依托于互联网搭建的共享平台，大家的经验被汇集和积累起来，确实有望把“坏号码”消灭在网民智慧的汪洋大海之中。

但正所谓“三人成虎”，假话说一百遍就可能被当成真的。有的提供标记服务的网络平台，把标记权完全放开给网民，却不在后台开展核实和甄别的工作。当然，从理论上讲，就像大海能清除污染一样，网络也有信息自洁的功能。如果有人恶意对正常号码进行不实标注，终将会被正确的标注所驱逐。但是，目前的标记功能实质上对陌生号码奉行“有罪推定”，除了“快递”“送餐”之外，剩下的“推销”“广告”“骚扰”等标签，都暗示着拒接。而且，这种标记是单向的，当一个手机号码被多次标记之后，即便它是个正常号码，也很难洗清自己的冤屈。如果买到了有过“前科”的号码，就更容易张冠李戴，造成不必要的麻烦。正因为如此，消除标记的生意才会兴盛起来，从标记到查询标记来源，再到取消标记，就成了有些人的生财之道。

笔者以为，消除这种乱象有治本与治标两个层面的方法。治标之法是加强标记的真实性，一方面应加强对信息安全的宣传，每个手机用户在给号码打“标记”时，应多一份社会责任感，杜绝恶意，避免随意。另一方面，则是进一步规范相关软件的开发和运营，运营者应健全后台核实和筛查机制，对被标记的号码进行核验，还应置入纠正功能，把标记擦除和修改流程变得准确和简洁，从而为信息的真实性提供保障。

更重要的治本之道则是督促运营商真正以用户为中心，提供更加优质的服务。试想我们为什么要对手机号码进行标记？根本上是因为电话骚扰和诈骗就像一块顽固的牛皮癣，多年来屡治不绝。据报道，2016年至2017年，全国电信网络诈骗案件量呈上升趋势，而电信网络诈骗案件中排名第一和第二的诈骗方式即为电话和短信，二者合计站到总数的86.9%。正因为骗子藏在手机里来势汹汹，运营商对此又视而不见，手机号码标记和拦截才作为补救和自救之道应运而生。俗话说，“解铃还须系铃人”。根治手机号码标记乱象，有待于运营商在打击电信诈骗和骚扰方面积极作为。这在技术上并不存在“卡脖子”的难题，真正卡脖子的可能还是经营理念和心态。此外，还应该借鉴国外的一些有益做法，比如对营销电话进行分类和强制标记，推出电话偏好设定服务等，真正把安全、放心的通讯环境还给用户。

(责编：杨曦、赵爽)