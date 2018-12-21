自然资源部：确保年底前全面解决群众办事堵点疏解

人民网北京12月21日电 （朱江）记者从自然资源部获悉，为落实群众办事百项堵点疏解工作，近日，自然资源部下发《关于加快推进群众办事堵点疏解相关工作的通知》（以下简称《通知》），督促指导加快解决涉及自然资源主管部门的11个堵点问题，确保2018年底前全面完成。

据介绍，11个堵点问题主要涉及不动产登记、规划许可领域。自然资源部针对各项问题逐项细化明确了解决标准，提出了解决路径并提供了参考案例。

《通知》要求，各省级自然资源主管部门要高度重视，在省政府和牵头部门的统一部署下，深化“放管服”改革，采取信息集成、流程集成、人员集成等方式，推动全面优化不动产登记流程、压缩办理时间，减证便民、提质增效，切实提升便民利民服务水平。要结合不动产登记窗口作风问题专项整治工作的要求，改进工作作风、提高业务效能。对尚未得到有效解决的堵点问题，逐项分析原因，采取有针对性的举措，倒排时间，确保年底前全面完成任务；对统计为已解决的，深入基层一线核实落实情况，确保打通“最后一公里”。

《通知》强调，要集中攻坚，切实提高堵点疏解的数量和质量。各地要对照《群众办事百项堵点涉及自然资源主管部门情况表》，结合本地实际集中攻坚。一是精减申请材料。办理不动产登记时，不得要求申请人提供身份证、营业执照、户口簿复印件，除户口簿作为身份证明材料的以外，不得要求提交户口簿原件。办理建设工程规划许可证时，之前在同一个部门办理其他手续已提交营业执照复印件等资料的，通过系统推送，不再作为申报要件。二是加强信息共享。要通过政府共享数据交换平台、部门间专线连接等方式，加强与市场监管、公安、税务等部门信息共享。各级自然资源主管部门要夯实数据基础，严格规范不动产登簿行为，提高不动产登记信息质量和完整性，相关部门需要核验不动产权证书信息的,不动产登记机构要积极提供登记簿信息共享服务，为企业和群众办理不动产登记、规划许可、税收、企业注册等业务提供便利。三是严格依法行政。办理不动产登记时严禁要求申请人提供没有法律法规依据的证明或其他申请材料。四是提升便民利民水平。进一步优化不动产登记流程，实行不动产交易、登记、税务“一窗受理、并行办理”。

《通知》明确，要压实责任，省级自然资源主管部门要结合地方机构改革情况，督促市、县自然资源主管部门做好堵点疏解工作，切实解决群众办理不动产登记、规划许可等业务中的堵点问题。部将收集典型案例经验，对于堵点疏解措施得当、效果明显的地方，全面总结推广，对于疏解不力的地方予以通报。

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